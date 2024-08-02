В Екатеринбурге заочно арестовали чеченца, открывшего стрельбу около «Тихвина»

02 августа 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Мужчину объявили в розыск (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал главного подозреваемого в стрельбе у ресторана «Тихвин» уроженца Чеченской Республики Абдул-Малика Джамалдиева. В настоящее время он объявлен в розыск и, по последним данным, направился в сторону Чечни. «Он не знал о том, что возбуждено дело и его объявили в розыск. Его не уведомили надлежащим образом. В Чечню он поехал по своим личным делам. Это никак не связано с попыткой скрыться», — сообщил защитник Джамалдиева E1.ru. Адвокат подчеркнул, что он был нанят не самим Джамалдиевым, а людьми, действующими в интересах подозреваемого, и на данный момент у него нет связи с подзащитным. Произошедший днем 26 июня конфликт возле ресторана Asado привлек внимание правоохранительных органов, когда группа мужчин устроила драку, которая вскоре перешла в перестрелку. К моменту прибытия полиции участники конфликта покинули место происшествия. Один из пострадавших обратился за медицинской помощью, утверждая, что был случайным прохожим и получил ранение в ногу. В отделе полиции №5 уже начато и ведется расследование уголовного дела по факту хулиганства с использованием оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). Land Rover, на котором скрылись несколько человек, может быть связан с известным бизнесменом и бывшим депутатом городской думы Ильей Тыщенко. Вначале предполагалось, что конфликт мог возникнуть на почве финансовых неурядиц, но позже представители чеченской диаспоры опровергли эту версию, указав на личную вражду как на главную причину произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал главного подозреваемого в стрельбе у ресторана «Тихвин» уроженца Чеченской Республики Абдул-Малика Джамалдиева. В настоящее время он объявлен в розыск и, по последним данным, направился в сторону Чечни. «Он не знал о том, что возбуждено дело и его объявили в розыск. Его не уведомили надлежащим образом. В Чечню он поехал по своим личным делам. Это никак не связано с попыткой скрыться», — сообщил защитник Джамалдиева E1.ru. Адвокат подчеркнул, что он был нанят не самим Джамалдиевым, а людьми, действующими в интересах подозреваемого, и на данный момент у него нет связи с подзащитным. Произошедший днем 26 июня конфликт возле ресторана Asado привлек внимание правоохранительных органов, когда группа мужчин устроила драку, которая вскоре перешла в перестрелку. К моменту прибытия полиции участники конфликта покинули место происшествия. Один из пострадавших обратился за медицинской помощью, утверждая, что был случайным прохожим и получил ранение в ногу. В отделе полиции №5 уже начато и ведется расследование уголовного дела по факту хулиганства с использованием оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). Land Rover, на котором скрылись несколько человек, может быть связан с известным бизнесменом и бывшим депутатом городской думы Ильей Тыщенко. Вначале предполагалось, что конфликт мог возникнуть на почве финансовых неурядиц, но позже представители чеченской диаспоры опровергли эту версию, указав на личную вражду как на главную причину произошедшего.