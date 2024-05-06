В ХМАО резко выросла прибыль нефтяных компаний

Среднемесячная прибыль нефтяных компаний ХМАО выросла в несколько раз Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО резко выросла прибыль нефтегазодобывающих компаний. По данным Росстата, в январе нефтяники и газовики заработали 110 млрд рублей, а в феврале этот показатель вырос до 404 миллиардов рублей.

«Прибыль организаций ХМАО, занимающихся добычей нефти и природного газа, за январь — февраль 2024 года составила 404 371 млн руб. Прибыль этих предприятий за январь 2024 года — 110 502 млн рублей», — сообщил Росстат в аналитическом отчете.

Исходя из данных статистики, в феврале нефтегазодобывающие компании ХМАО получили почти 300 млрд прибыли. Для сравнения, за весь 2023 год они заработали 2,1 триллиона рублей, а средняя прибыль за месяц составляла 176 млрд рублей.

Эксперты объясняют рост прибыли нефтяных компаний увеличением стоимости нефти. По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, «Одной из причин высоких результатов нефтяников в 2024 году стало повышение цен на нефть на мировом рынке. В 2023 году стоимость нефти не превышала 80 долларов за баррель. В феврале и марте 2024 года цена сорта Brent достигла отметки в 90 долларов. Российский сорт нефти Urals, в составе которого есть и западно-сибирская нефть, также держался на высоком уровне», — подчеркнул ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Второй возможной причиной роста доходов нефтяных компаний эксперт назвал изменение системы налогообложения в нефтяной отрасли. Он отметил, что в 2024 году экспортная пошлина обнулилась, увеличился налог на добычу полезных ископаемых, нефтяные компании получили демпферные выплаты из бюджета, которые учли при подсчете финансового результата.

Ранее URA.RU писало, что за пять месяцев 2023 года нефтегазодобывающие компании ХМАО получили 886 миллиардов дохода. Убыток компаний отрасли за этот период — 14237,2 млн рублей