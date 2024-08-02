«Математику не нужно зубрить»: пермяк в 17 лет делает из двоечников отличников

Пермяк в 17 лет стал репетитором по математике и помогает другим улучшить оценки

03 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Иван Рылов работает с учениками младшей и средней школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский школьник Иван Рылов в 17 лет стал одним из самых молодых репетиторов по математике. Он помогает не только повысить успеваемость, но и наладить отношения между детьми и родителями. О том, как привить школьнику любовь к учебе, почему не стоит из него делать круглого отличника и своем пути к успеху пермяк рассказал URA.RU. «У учителей чуть сердце не прихватило» У Ивана с детства был талант к математике Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Иван еще в начальной школе опережал сверстников в учебе. В шестом классе поразил учителей своим проектом по Иосифу Бродскому. «У них чуть сердце не прихватило после моего выступления, потому что так поэта проходят только в одиннадцатом классе», — рассказал пермяк корреспонденту агентства. Школьник считает, что секрет его успеха заключается во врожденном таланте, который он развивает на протяжении всей жизни. Больше всего ему удается то, что связано с анализом и структурированием информации. Поэтому Иван так сильно полюбил математику. Она стала не просто предметом изучения, но и делом, приносящим доход. «Мое дело могло не выстрелить. Ну кто отдаст своего ребенка на попечение человеку, который сам еще школьник без опыта работы? Но людей привлекала моя энергетика. Я открыл в себе оратора и начал влиять словом на людей. В этом скрыто гораздо больше силы, чем в дипломах и опыте работы. На бумажки никто не пойдет. Идут на человека, его энергетику и экспертность», — отметил Иван. Школьник отмечает, что много сил вложил в изучение математики, прежде чем стать репетитором. Учился у известных преподавателей и равнялся на них. А ораторские способности ему помогали развивать родные и близкие. «У меня очень читающая семья. С детства слышал красивую правильную речь. Думаю, что на 60% на меня повлияло окружение, а на 40% — это собственный труд и практика», — добавил Иван. Новый взгляд на изучение математики Пермяк учит предмету без зубрежки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Чтобы на отлично знать математику, ее не нужно зубрить, ее нужно понимать, считает школьник. За годы изучения этого предмета Иван не выучил ни одной формулы. В отличие от гуманитарных предметов математику достаточно просто понимать. По мнению пермяка, это намного легче, чем зубрить. «Математика — многоэтажный дом. Доступ на следующий уровень будет доступен после освоения предыдущего», — рассказал Иван. Кроме отсутствия зубрежки пермяк старается оказать своим подопечным психологическую поддержку, помочь наладить отношения с родителями, определить профориентацию. Поэтому он работает только с мальчиками, так как может передать им свой опыт. Не нужно быть круглым отличником Иван уверен, что делать из ребенка круглого отличника — ошибка. Родителям важно понимать, к чему их сын или дочь предрасположены. Сначала определить, какие таланты есть у ребенка: спортивные или интеллектуальные. А уже затем копнуть глубже. Если это спорт, нужно попробовать разные виды: командные и индивидуальные. Если ребенка привлекает интеллектуальная деятельность, тоже нужно понять, какая именно: работа с информацией, техникой или с людьми. «Из меня не получится спецназовец или полицейский. Потому что у меня нет навыков для этого. Но чтобы это понять, надо сначала попробовать. Ребенок должен кайфовать от того, что он делает. Тогда у него появятся силы и на нелюбимые предметы», — отметил школьник. Он добавил, что в начальной школе нужно развивать слабые стороны ребенка, а в средней и старшей школе — сильные. В детстве стоит сделать упор на отстающие моменты, а дальше совершенствовать преимущества детей. Что же касается оценок, то достаточно знать на «отлично» только один предмет, а остальные — на «четыре» или «четыре с минусом». Это и будет залог взросления. Как «подтянуть» оценки? Юный репетитор считает, что важно выбрать сильного учителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Иван уверен, что повысить успеваемость поможет только сильный учитель, который поймет как заинтересовать ребенка. «Педагог должен увидеть в ученике не двоечника, а человека со своими интересами. Важно получать от ребенка обратную связь. Если заставлять его делать домашнее задание из-под палки, невозможно вывести с «двоек» на «пятерки», — отметил репетитор. Среди учеников Ивана был мальчик с расстройством аутистического спектра. За два месяца ему удалось повысить успеваемость с «троек» на «четверки» и «пятерки». При этом ученик за все время занятий не сказал ни слова. «Я подстроил учебу под него. Показывал много примеров. Смотрел, как он выполняет домашние задания, какие моменты не понимает. Расставлял нужные акценты. Так мы поняли друг друга, и я смог ему помочь», — вспоминает пермяк. Иван добавил, что также детям важно объяснять, зачем вообще нужна учеба. Нужно их заинтересовать, прививать любовь к ней. Без этого ничего не получится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский школьник Иван Рылов в 17 лет стал одним из самых молодых репетиторов по математике. Он помогает не только повысить успеваемость, но и наладить отношения между детьми и родителями. О том, как привить школьнику любовь к учебе, почему не стоит из него делать круглого отличника и своем пути к успеху пермяк рассказал URA.RU. Иван еще в начальной школе опережал сверстников в учебе. В шестом классе поразил учителей своим проектом по Иосифу Бродскому. «У них чуть сердце не прихватило после моего выступления, потому что так поэта проходят только в одиннадцатом классе», — рассказал пермяк корреспонденту агентства. Школьник считает, что секрет его успеха заключается во врожденном таланте, который он развивает на протяжении всей жизни. Больше всего ему удается то, что связано с анализом и структурированием информации. Поэтому Иван так сильно полюбил математику. Она стала не просто предметом изучения, но и делом, приносящим доход. Школьник отмечает, что много сил вложил в изучение математики, прежде чем стать репетитором. Учился у известных преподавателей и равнялся на них. А ораторские способности ему помогали развивать родные и близкие. «У меня очень читающая семья. С детства слышал красивую правильную речь. Думаю, что на 60% на меня повлияло окружение, а на 40% — это собственный труд и практика», — добавил Иван. Чтобы на отлично знать математику, ее не нужно зубрить, ее нужно понимать, считает школьник. За годы изучения этого предмета Иван не выучил ни одной формулы. В отличие от гуманитарных предметов математику достаточно просто понимать. По мнению пермяка, это намного легче, чем зубрить. «Математика — многоэтажный дом. Доступ на следующий уровень будет доступен после освоения предыдущего», — рассказал Иван. Кроме отсутствия зубрежки пермяк старается оказать своим подопечным психологическую поддержку, помочь наладить отношения с родителями, определить профориентацию. Поэтому он работает только с мальчиками, так как может передать им свой опыт. Иван уверен, что делать из ребенка круглого отличника — ошибка. Родителям важно понимать, к чему их сын или дочь предрасположены. Сначала определить, какие таланты есть у ребенка: спортивные или интеллектуальные. А уже затем копнуть глубже. Если это спорт, нужно попробовать разные виды: командные и индивидуальные. Если ребенка привлекает интеллектуальная деятельность, тоже нужно понять, какая именно: работа с информацией, техникой или с людьми. Он добавил, что в начальной школе нужно развивать слабые стороны ребенка, а в средней и старшей школе — сильные. В детстве стоит сделать упор на отстающие моменты, а дальше совершенствовать преимущества детей. Что же касается оценок, то достаточно знать на «отлично» только один предмет, а остальные — на «четыре» или «четыре с минусом». Это и будет залог взросления. Иван уверен, что повысить успеваемость поможет только сильный учитель, который поймет как заинтересовать ребенка. «Педагог должен увидеть в ученике не двоечника, а человека со своими интересами. Важно получать от ребенка обратную связь. Если заставлять его делать домашнее задание из-под палки, невозможно вывести с «двоек» на «пятерки», — отметил репетитор. Среди учеников Ивана был мальчик с расстройством аутистического спектра. За два месяца ему удалось повысить успеваемость с «троек» на «четверки» и «пятерки». При этом ученик за все время занятий не сказал ни слова. «Я подстроил учебу под него. Показывал много примеров. Смотрел, как он выполняет домашние задания, какие моменты не понимает. Расставлял нужные акценты. Так мы поняли друг друга, и я смог ему помочь», — вспоминает пермяк.