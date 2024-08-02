В Челябинске автобус столкнулся в ДТП с двумя автомобилями

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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, реанимация, красный крест, машина скорой помощи, скорая помощь
Помощь медиков потребовалась водителям легковых автомобилей и одному из пассажиров Фото:

В Челябинске 2 августа междугородний автобус попал в ДТП с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии пассажиров иномарки и водителя ВАЗа госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГАИ.

«Устанавливаются обстоятельства ДТП вблизи дома №260 по улице Татищева. Предварительно произошло столкновение автобуса с легковыми автомобилями Citroen и ВАЗ под управлением водителей 1969, 1993 и 1988 годов рождения», — сообщили URA.RU в ГАИ.

В медицинское учреждение доставили женщин 1993 и 1973 годов рождения, находившихся в иномарке. Помощь также потребовалась водителю ВАЗа.

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В Челябинске 2 августа междугородний автобус попал в ДТП с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии пассажиров иномарки и водителя ВАЗа госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГАИ. «Устанавливаются обстоятельства ДТП вблизи дома №260 по улице Татищева. Предварительно произошло столкновение автобуса с легковыми автомобилями Citroen и ВАЗ под управлением водителей 1969, 1993 и 1988 годов рождения», — сообщили URA.RU в ГАИ. В медицинское учреждение доставили женщин 1993 и 1973 годов рождения, находившихся в иномарке. Помощь также потребовалась водителю ВАЗа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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