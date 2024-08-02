В Челябинске автобус столкнулся в ДТП с двумя автомобилями

В Челябинске 2 августа междугородний автобус попал в ДТП с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии пассажиров иномарки и водителя ВАЗа госпитализировали, сообщили URA.RU в пресс-службе городского ГАИ.
«Устанавливаются обстоятельства ДТП вблизи дома №260 по улице Татищева. Предварительно произошло столкновение автобуса с легковыми автомобилями Citroen и ВАЗ под управлением водителей 1969, 1993 и 1988 годов рождения», — сообщили URA.RU в ГАИ.
В медицинское учреждение доставили женщин 1993 и 1973 годов рождения, находившихся в иномарке. Помощь также потребовалась водителю ВАЗа.
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