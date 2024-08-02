Туареги назвали число погибших в боях в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»

Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» и 47 военных в ходе боев в Мали

В ходе боев в Мали погибли более 80 бойцов «Вагнера» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ходе боев на севере Мали в конце июля погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск. Об этом со ссылкой на повстанческое движения туарегов сообщило издание Bloomberg.

«В ходе боев в конце июля на севере Мали погибли 84 бойца ЧВК „Вагнер“ и 47 солдат правительственных войск. Ранения получили более 30 человек, семерых пленили. Военная техника, в том числе танки, оружие и транспортные средства, были захвачены или уничтожены», — сообщило издание Bloomberg.

Колонна «Вагнера» двигалась на подмогу правительственным войскам Мали и попала в засаду туарегов-исламистов из группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В это время в регионе бушевала песчаная буря. Несмотря на бурю, в бой сумел вступить принадлежащий ЧВК вертолет Ми-24. Экипаж пытался прикрыть российских бойцов, но машина была уничтожена зенитным огнем.