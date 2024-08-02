Украинский беспилотник влетел в квартиру на 13-м этаже
В Орловской области беспилотник Вооруженных сил Украины влетел в жилой дом. Об этом сообщает telegram-каналы Mash.
«Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в деревне Жилина Орловской области», — сообщает Mash. Уточняется, что украинский беспилотник влетел в квартиру на 13-м этаже. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
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