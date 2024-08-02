02 августа 2024

Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом под Орлом. Видео

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Украинский беспилотник влетел в квартиру на 13-м этаже Фото:

В Орловской области беспилотник Вооруженных сил Украины влетел в жилой дом. Об этом сообщает telegram-каналы Mash.

«Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в деревне Жилина Орловской области», — сообщает Mash. Уточняется, что украинский беспилотник влетел в квартиру на 13-м этаже. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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В Орловской области беспилотник Вооруженных сил Украины влетел в жилой дом. Об этом сообщает telegram-каналы Mash. «Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в деревне Жилина Орловской области», — сообщает Mash. Уточняется, что украинский беспилотник влетел в квартиру на 13-м этаже. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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