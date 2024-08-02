Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом под Орлом. Видео

03 августа 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

Украинский беспилотник влетел в квартиру на 13-м этаже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Орловской области беспилотник Вооруженных сил Украины влетел в жилой дом. Об этом сообщает telegram-каналы Mash. «Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в деревне Жилина Орловской области», — сообщает Mash. Уточняется, что украинский беспилотник влетел в квартиру на 13-м этаже. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орловской области беспилотник Вооруженных сил Украины влетел в жилой дом. Об этом сообщает telegram-каналы Mash. «Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в деревне Жилина Орловской области», — сообщает Mash. Уточняется, что украинский беспилотник влетел в квартиру на 13-м этаже. О разрушениях и пострадавших не сообщается.