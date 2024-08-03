Этой ночью Орловская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Из-за удара по жилому дому у здания выбило окна. В СМИ опубликовали кадры происшествия.
«Беспилотники ВСУ совершили ночью 3 августа массовую атаку на Орловскую область. Два украинских БПЛА ударили по жилому дому в Болховском микрорайоне в Орле», — дополняет Пятый канал. На этажах жилого здания выбило окна, дома покрылись сажей и обломки дрона разбросило по ближайшей территории.
Ранее стало известно, что в ночь на 3 августа Орловская область подверглась атаке беспилотников ВСУ. Два дрона попали в жилой дом, пишет деловое издание «Взгляд». Всего за ночь было уничтожено 75 БПЛА над территорией РФ, сообщает Минобороны.
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