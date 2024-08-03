Появились кадры последствий ночного удара по дому в Орле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в доме № 43 на улице Рощинской. Екатеринбург , дым, балкон, возгорание, копоть, многоквартирный дом, проливка, последствие пожара, пожарные
Дома покрылись сажей и обломки дрона разбросило по ближайшей территории (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Этой ночью Орловская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Из-за удара по жилому дому у здания выбило окна. В СМИ опубликовали кадры происшествия.

Новость по теме
ВСУ атаковали многоэтажку и склады: главное о нападении БПЛА на Ростовскую и Орловскую области

«Беспилотники ВСУ совершили ночью 3 августа массовую атаку на Орловскую область. Два украинских БПЛА ударили по жилому дому в Болховском микрорайоне в Орле», — дополняет Пятый канал. На этажах жилого здания выбило окна, дома покрылись сажей и обломки дрона разбросило по ближайшей территории.

Ранее стало известно, что в ночь на 3 августа Орловская область подверглась атаке беспилотников ВСУ. Два дрона попали в жилой дом, пишет деловое издание «Взгляд». Всего за ночь было уничтожено 75 БПЛА над территорией РФ, сообщает Минобороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Этой ночью Орловская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Из-за удара по жилому дому у здания выбило окна. В СМИ опубликовали кадры происшествия. «Беспилотники ВСУ совершили ночью 3 августа массовую атаку на Орловскую область. Два украинских БПЛА ударили по жилому дому в Болховском микрорайоне в Орле», — дополняет Пятый канал. На этажах жилого здания выбило окна, дома покрылись сажей и обломки дрона разбросило по ближайшей территории. Ранее стало известно, что в ночь на 3 августа Орловская область подверглась атаке беспилотников ВСУ. Два дрона попали в жилой дом, пишет деловое издание «Взгляд». Всего за ночь было уничтожено 75 БПЛА над территорией РФ, сообщает Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...