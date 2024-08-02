На дороге Кунгур-Соликамск в Пермском крае иномарка влетела в опору освещения. Водитель и пассажир легковушки погибли. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в регионе.
На автодороге Кунгур-Соликамск со стороны Березников в Соликамск ехал автомобиль Toyota Camry. Водитель 1997 года рождения не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в опору освещения. Машина загорелась, водитель и пассажир погибли», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в telegram-канале ведомства.
По факту ДТП проводятся проверки. Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии, отметили в Госавтоинспекции.
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На дороге Кунгур-Соликамск в Пермском крае иномарка влетела в опору освещения. Водитель и пассажир легковушки погибли. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в регионе. На автодороге Кунгур-Соликамск со стороны Березников в Соликамск ехал автомобиль Toyota Camry. Водитель 1997 года рождения не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в опору освещения. Машина загорелась, водитель и пассажир погибли», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в telegram-канале ведомства. По факту ДТП проводятся проверки. Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии, отметили в Госавтоинспекции.