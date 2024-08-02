02 августа 2024

В Пермском крае иномарка врезалась в столб, погибли люди. Видео

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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, чп, дтп, гибдд, сгоревший автомобиль
Легковушка сгорела из-за аварии на трассе (архивное фото) Фото:

На дороге Кунгур-Соликамск в Пермском крае иномарка влетела в опору освещения. Водитель и пассажир легковушки погибли. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в регионе.

На автодороге Кунгур-Соликамск со стороны Березников в Соликамск ехал автомобиль Toyota Camry. Водитель 1997 года рождения не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в опору освещения. Машина загорелась, водитель и пассажир погибли», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в telegram-канале ведомства.

По факту ДТП проводятся проверки. Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии, отметили в Госавтоинспекции.

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На дороге Кунгур-Соликамск в Пермском крае иномарка влетела в опору освещения. Водитель и пассажир легковушки погибли. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в регионе. На автодороге Кунгур-Соликамск со стороны Березников в Соликамск ехал автомобиль Toyota Camry. Водитель 1997 года рождения не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в опору освещения. Машина загорелась, водитель и пассажир погибли», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в telegram-канале ведомства. По факту ДТП проводятся проверки. Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии, отметили в Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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