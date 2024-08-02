В Пермском крае иномарка врезалась в столб, погибли люди. Видео

03 августа 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Легковушка сгорела из-за аварии на трассе (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU На дороге Кунгур-Соликамск в Пермском крае иномарка влетела в опору освещения. Водитель и пассажир легковушки погибли. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в регионе. На автодороге Кунгур-Соликамск со стороны Березников в Соликамск ехал автомобиль Toyota Camry. Водитель 1997 года рождения не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в опору освещения. Машина загорелась, водитель и пассажир погибли», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в telegram-канале ведомства. По факту ДТП проводятся проверки. Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии, отметили в Госавтоинспекции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На дороге Кунгур-Соликамск в Пермском крае иномарка влетела в опору освещения. Водитель и пассажир легковушки погибли. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в регионе. На автодороге Кунгур-Соликамск со стороны Березников в Соликамск ехал автомобиль Toyota Camry. Водитель 1997 года рождения не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в опору освещения. Машина загорелась, водитель и пассажир погибли», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в telegram-канале ведомства. По факту ДТП проводятся проверки. Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии, отметили в Госавтоинспекции.