Осужденный бывший вице-премьер Дагестана Исаев вернулся с СВО

05 августа 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

Из зоны СВО на побывку в Дагестан вернулся осужденный бывший вице-премьер Республики Шамиль Исаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-вице-премьер Шамиль Исаев, осужденный раннее за мошенничество, приехал в отпуск с СВО на Украине. Об этом заявил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев. «Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан», — написал Шамиль Хадулаев в своем telegram -канале. Он уточнил, что Исаев провел встречу с родными и друзьями. Шамиль Исаев, 1962 года рождения, до 2018 года владел нефтяной компанией «Согрнефть» в Махачкале (Дагестан). В 2003—2016 годах был депутатом Народного собрания Дагестана, а в 2015 стал заместителем председателя правительства Республики Дагестан. В феврале 2018 года ФСБ провела оперативные мероприятия в доме Исаева и на его рабочем месте, а также у других членов дагестанского правительства. Об том сообщает «Национальная служба новостей». Задержанных членов правительства, включая Исаева, доставили в Москву. Басманный суд города вменил депутатам хищение бюджетных денег, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программы региона. Главе правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также министру образования и науки Шахобасу Шахову было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Эту информацию передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-вице-премьер Шамиль Исаев, осужденный раннее за мошенничество, приехал в отпуск с СВО на Украине. Об этом заявил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев. «Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан», — написал Шамиль Хадулаев в своем telegram-канале. Он уточнил, что Исаев провел встречу с родными и друзьями. Шамиль Исаев, 1962 года рождения, до 2018 года владел нефтяной компанией «Согрнефть» в Махачкале (Дагестан). В 2003—2016 годах был депутатом Народного собрания Дагестана, а в 2015 стал заместителем председателя правительства Республики Дагестан. В феврале 2018 года ФСБ провела оперативные мероприятия в доме Исаева и на его рабочем месте, а также у других членов дагестанского правительства. Об том сообщает «Национальная служба новостей». Задержанных членов правительства, включая Исаева, доставили в Москву. Басманный суд города вменил депутатам хищение бюджетных денег, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программы региона. Главе правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также министру образования и науки Шахобасу Шахову было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Эту информацию передает 360.ru.