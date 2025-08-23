На Украине праздник обернулся днем обещаний Зеленского другим странам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не собирается сдавать Украину, поскольку именно она является оплотом безопасности демократии для стран во всем мире. Его заявление прозвучало в ходе государственного праздника в стране. Об этом пишет украинское издание «Инсайдер».
«Мы не отдадим нашу землю. <...> Только с Украиной можно обеспечить безопасность демократических стран» — сказал Зеленский. Его слова передает украинское издание «Инсайдер». Такое заявление он сделал на праздновании дня государственного флага Украины.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп охарактеризовал отношения Зеленского и президента России Владимира Путина. Американский лидер заявил, что «они немного похожи на масло и уксус». Президент США отметил, что «они не ладят по понятным причинам», передает телеканал 360.
