На Украине праздник обернулся днем обещаний Зеленского другим странам

Зеленский: безопасность демократических стран можно обеспечить только с Украиной
Зеленский заявил, что безопасность демократических стран можно обеспечить только с Украиной
Зеленский заявил, что безопасность демократических стран можно обеспечить только с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не собирается сдавать Украину, поскольку именно она является оплотом безопасности демократии для стран во всем мире. Его заявление прозвучало в ходе государственного праздника в стране. Об этом пишет украинское издание «Инсайдер».

«Мы не отдадим нашу землю. <...> Только с Украиной можно обеспечить безопасность демократических стран» — сказал Зеленский. Его слова передает украинское издание «Инсайдер». Такое заявление он сделал на праздновании дня государственного флага Украины.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп охарактеризовал отношения Зеленского и президента России Владимира Путина. Американский лидер заявил, что «они немного похожи на масло и уксус». Президент США отметил, что «они не ладят по понятным причинам», передает телеканал 360.

