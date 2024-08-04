04 августа 2024
03 августа 2024

Прокуратура ХМАО вступилась за жену бойца СВО, которую хотели оставить без денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура помогла женщине добиться положенной выплаты
Прокуратура помогла женщине добиться положенной выплаты Фото:

Прокуратура ХМАО помогла жене погибшего бойца СВО через суд получить единовременную выплату от Агентства социального благополучия Югры. Изначально женщине необоснованно отказали в перечислении средств.

«В прокуратуру города обратилась супруга участника СВО, погибшего при выполнении боевых задач, по факту необоснованного отказа в получении единовременной денежной выплаты при заключении контракта с военнослужащим. В интересах членов семьи участника СВО прокуратурой города в суд предъявлено исковое заявление о признании за ними права на вышеуказанную выплату», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Сейчас денежные средства югорчанке уже выплатили.

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Прокуратура ХМАО помогла жене погибшего бойца СВО через суд получить единовременную выплату от Агентства социального благополучия Югры. Изначально женщине необоснованно отказали в перечислении средств. «В прокуратуру города обратилась супруга участника СВО, погибшего при выполнении боевых задач, по факту необоснованного отказа в получении единовременной денежной выплаты при заключении контракта с военнослужащим. В интересах членов семьи участника СВО прокуратурой города в суд предъявлено исковое заявление о признании за ними права на вышеуказанную выплату», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Сейчас денежные средства югорчанке уже выплатили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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