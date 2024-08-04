Прокуратура ХМАО вступилась за жену бойца СВО, которую хотели оставить без денег

Прокуратура ХМАО помогла жене погибшего бойца СВО через суд получить единовременную выплату от Агентства социального благополучия Югры. Изначально женщине необоснованно отказали в перечислении средств.
«В прокуратуру города обратилась супруга участника СВО, погибшего при выполнении боевых задач, по факту необоснованного отказа в получении единовременной денежной выплаты при заключении контракта с военнослужащим. В интересах членов семьи участника СВО прокуратурой города в суд предъявлено исковое заявление о признании за ними права на вышеуказанную выплату», — говорится на сайте окружной прокуратуры.
Суд удовлетворил иск в полном объеме. Сейчас денежные средства югорчанке уже выплатили.
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