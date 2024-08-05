В ХМАО затягивается расследование дела сотрудника правительства, подозреваемого в браконьерстве

В ХМАО затягивается расследование уголовного дела инженера департамента недропользования Югры Тараса Безносенко, который подозревается в браконьерстве. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом расследования.
«На сегодня дело „заволакивается", до суда не доходит. Хотя все материалы собраны, объем работы сотрудниками был проведен колоссальный. Если в течение двух месяцев его не передадут в суд, то оно будет прекращено за истечением срок давности“, — рассказал источник.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО. В ведомстве сообщили, что уголовное дело находится в следственном управлении с перспективой направления в суд.
Ранее URA.RU писало, что сотрудник правительства ХМАО подозревается в браконьерстве. Инженер департамента недропользования Югры Тарас Безносенко попался на вылове краснокнижного осетра.
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