05 августа 2024

В ХМАО затягивается расследование дела сотрудника правительства, подозреваемого в браконьерстве

В ХМАО будут судить сотрудника правительства за браконьерство
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи расследуют уголовное дело в отношении сотрудника правительства ХМАО Тараса Безносенко, подозреваемого в браконьерстве
Следователи расследуют уголовное дело в отношении сотрудника правительства ХМАО Тараса Безносенко, подозреваемого в браконьерстве Фото:

В ХМАО затягивается расследование уголовного дела инженера департамента недропользования Югры Тараса Безносенко, который подозревается в браконьерстве. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

«На сегодня дело „заволакивается", до суда не доходит. Хотя все материалы собраны, объем работы сотрудниками был проведен колоссальный. Если в течение двух месяцев его не передадут в суд, то оно будет прекращено за истечением срок давности“, — рассказал источник.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО. В ведомстве сообщили, что уголовное дело находится в следственном управлении с перспективой направления в суд.

Ранее URA.RU писало, что сотрудник правительства ХМАО подозревается в браконьерстве. Инженер департамента недропользования Югры Тарас Безносенко попался на вылове краснокнижного осетра.

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В ХМАО затягивается расследование уголовного дела инженера департамента недропользования Югры Тараса Безносенко, который подозревается в браконьерстве. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом расследования. «На сегодня дело „заволакивается", до суда не доходит. Хотя все материалы собраны, объем работы сотрудниками был проведен колоссальный. Если в течение двух месяцев его не передадут в суд, то оно будет прекращено за истечением срок давности“, — рассказал источник. Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО. В ведомстве сообщили, что уголовное дело находится в следственном управлении с перспективой направления в суд. Ранее URA.RU писало, что сотрудник правительства ХМАО подозревается в браконьерстве. Инженер департамента недропользования Югры Тарас Безносенко попался на вылове краснокнижного осетра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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