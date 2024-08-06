Волочкова обратилась к Пугачевой по поводу возвращения в Россию

Волочкова рада возможному возвращению Пугачевой в Россию

06 августа 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Волчкова заявила, что Пугачевой будет приятно выступить перед поклонниками из России Фото: Размик Закарян © URA.RU Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что положительно относится к новости о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. По ее словам, для фанатов артистки ее приезд будет радостной новостью. Новость по теме Осуждение СВО, дети от суррогатной матери и жизнь вдали от РФ: удивительная жизнь Пугачевой. Фото «Если Алла Борисовна вернется в Россию, это будет прекрасно. Это большая радость для ее поклонников, поскольку на ее творчестве выросло не одно поколение. Это человек-легенда, уникальная артистка», — заявила Волочкова. Ее слова передает портал Teleprogramma.pro. Также балерина считает, что Примадонне было бы приятно вновь спеть перед российской аудиторией. Кроме того, по словам Анастасии Вилочковой, певица чувствует себя комфортнее именно в РФ, потому что эта страна дала ей все. Она добавила, что зрители на Западе не могут заменить поклонников в России. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что Примадонна собирается вернуться на российскую территорию и дать сольный концерт. Эту информацию подтвердил продюсер Сергей Дворцов, ссылаясь на информацию из окружения артистки. Однако позже муж Пугачевой, юморист Максим Галкин* (признан в России иноагентом), опроверг подобную информацию. Ему непонятно, кто распространил эти данные и кем является продюсер, который их подтвердил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что положительно относится к новости о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. По ее словам, для фанатов артистки ее приезд будет радостной новостью. «Если Алла Борисовна вернется в Россию, это будет прекрасно. Это большая радость для ее поклонников, поскольку на ее творчестве выросло не одно поколение. Это человек-легенда, уникальная артистка», — заявила Волочкова. Ее слова передает портал Teleprogramma.pro. Также балерина считает, что Примадонне было бы приятно вновь спеть перед российской аудиторией. Кроме того, по словам Анастасии Вилочковой, певица чувствует себя комфортнее именно в РФ, потому что эта страна дала ей все. Она добавила, что зрители на Западе не могут заменить поклонников в России. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что Примадонна собирается вернуться на российскую территорию и дать сольный концерт. Эту информацию подтвердил продюсер Сергей Дворцов, ссылаясь на информацию из окружения артистки. Однако позже муж Пугачевой, юморист Максим Галкин* (признан в России иноагентом), опроверг подобную информацию. Ему непонятно, кто распространил эти данные и кем является продюсер, который их подтвердил.