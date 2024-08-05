Власти ХМАО потратят 200 тысяч рублей на гостиницу для хора Турецкого

Власти ХМАО заплатят 200 тысяч рублей за проживание артистов хора Михаила Турецкого, которые выступят в Нижневартовске на День нефтяника. Планируется разместить более 50 человек. Информация об этом размещена на портале ЕИС «Закупки».
«Заказчик: концертно-театральный центр „Югра-Классик“. Объект закупки: оказание услуг по организации проживания артистов в рамках гастрольной программы Хора Турецкого, приуроченной к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности на территории г. Нижневартовск. Начальная цена: 207 166,67 рублей», — следует из сообщения.
В описании закупки также говорится, что на каждого из 55 человек музыкального коллектива рассчитан одноместный номер площадью не менее 15 метров квадратных. В номере должна быть отдельная ванная комната, двуспальная кровать, вешалка для одежды, письменный стол, зеркало в полный рост, телевизор с сейфом и другие необходимый.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем выступлении «Хора Турецкого» в Нижневартовске на День нефтяника. Артисты уже выступали в городе на фестивале «Самотлорские ночи».
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