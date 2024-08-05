05 августа 2024

Власти ХМАО потратят 200 тысяч рублей на гостиницу для хора Турецкого

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Хор Турецкого" выступит в Нижневартовске на День нефтяников
"Хор Турецкого" выступит в Нижневартовске на День нефтяников Фото:

Власти ХМАО заплатят 200 тысяч рублей за проживание артистов хора Михаила Турецкого, которые выступят в Нижневартовске на День нефтяника. Планируется разместить более 50 человек. Информация об этом размещена на портале ЕИС «Закупки».

«Заказчик: концертно-театральный центр „Югра-Классик“. Объект закупки: оказание услуг по организации проживания артистов в рамках гастрольной программы Хора Турецкого, приуроченной к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности на территории г. Нижневартовск. Начальная цена: 207 166,67 рублей», — следует из сообщения.

В описании закупки также говорится, что на каждого из 55 человек музыкального коллектива рассчитан одноместный номер площадью не менее 15 метров квадратных. В номере должна быть отдельная ванная комната, двуспальная кровать, вешалка для одежды, письменный стол, зеркало в полный рост, телевизор с сейфом и другие необходимый.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем выступлении «Хора Турецкого» в Нижневартовске на День нефтяника. Артисты уже выступали в городе на фестивале «Самотлорские ночи».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО заплатят 200 тысяч рублей за проживание артистов хора Михаила Турецкого, которые выступят в Нижневартовске на День нефтяника. Планируется разместить более 50 человек. Информация об этом размещена на портале ЕИС «Закупки». «Заказчик: концертно-театральный центр „Югра-Классик“. Объект закупки: оказание услуг по организации проживания артистов в рамках гастрольной программы Хора Турецкого, приуроченной к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности на территории г. Нижневартовск. Начальная цена: 207 166,67 рублей», — следует из сообщения. В описании закупки также говорится, что на каждого из 55 человек музыкального коллектива рассчитан одноместный номер площадью не менее 15 метров квадратных. В номере должна быть отдельная ванная комната, двуспальная кровать, вешалка для одежды, письменный стол, зеркало в полный рост, телевизор с сейфом и другие необходимый. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем выступлении «Хора Турецкого» в Нижневартовске на День нефтяника. Артисты уже выступали в городе на фестивале «Самотлорские ночи».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...