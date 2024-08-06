06 августа 2024

В Первоуральске сбили водителя, который хотел помочь подтолкнуть другую машину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла недалеко от Автостанции (архивное фото)
Авария произошла недалеко от Автостанции (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) посреди дороги сбили водителя, который пытался помочь подтолкнуть другую машину. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Молодой человек остановился на дороге, чтобы помочь дотолкать другую машину. Когда парень выходил из авто, его на большой скорости сбила машина», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». По словам свидетелей, авария произошла недалеко от Автостанции. В одном из комментариев объявился брат пострадавшего, который заявил, что сбитый человек жив и находится в реанимации.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий у Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

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В Первоуральске (Свердловская область) посреди дороги сбили водителя, который пытался помочь подтолкнуть другую машину. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Молодой человек остановился на дороге, чтобы помочь дотолкать другую машину. Когда парень выходил из авто, его на большой скорости сбила машина», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». По словам свидетелей, авария произошла недалеко от Автостанции. В одном из комментариев объявился брат пострадавшего, который заявил, что сбитый человек жив и находится в реанимации. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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