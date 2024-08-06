В Первоуральске (Свердловская область) посреди дороги сбили водителя, который пытался помочь подтолкнуть другую машину. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Молодой человек остановился на дороге, чтобы помочь дотолкать другую машину. Когда парень выходил из авто, его на большой скорости сбила машина», — передает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». По словам свидетелей, авария произошла недалеко от Автостанции. В одном из комментариев объявился брат пострадавшего, который заявил, что сбитый человек жив и находится в реанимации.
Корреспондент URA.RU запросил комментарий у Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!