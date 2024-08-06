06 августа 2024

В Нижневартовске запустят круглогодичные дачные автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные автобусы в Нижневартовске будут ездить круглый год
Дачные автобусы в Нижневартовске будут ездить круглый год Фото:

Компания, занимающаяся перевозками в Нижневартовске (ХМАО), приняла решение об изменении режима работы дачных маршрутов — рейсов общественного транспорта, которые прежде запускали только летом. С 2024 года автобусы будут возить горожан до дачных поселков круглый год. 

«С этого года дачные рейсы станут не просто сезонными, а круглогодичными. На этих маршрутах в Нижневартовске курсируют шесть автобусов», — сообщили агентству в компании «Домтрансавто».

В компании отметили, что маршруты пользуются популярностью у жителей Нижневартовска. С начала мая горожане совершили почти 130 тысяч поездок на дачных автобусах.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) из-за паводка изменился маршрут городского автобуса №93. Он следовал в сторону СОНТ «Буровик». 

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Компания, занимающаяся перевозками в Нижневартовске (ХМАО), приняла решение об изменении режима работы дачных маршрутов — рейсов общественного транспорта, которые прежде запускали только летом. С 2024 года автобусы будут возить горожан до дачных поселков круглый год.  «С этого года дачные рейсы станут не просто сезонными, а круглогодичными. На этих маршрутах в Нижневартовске курсируют шесть автобусов», — сообщили агентству в компании «Домтрансавто». В компании отметили, что маршруты пользуются популярностью у жителей Нижневартовска. С начала мая горожане совершили почти 130 тысяч поездок на дачных автобусах. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) из-за паводка изменился маршрут городского автобуса №93. Он следовал в сторону СОНТ «Буровик». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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