В Нижневартовске запустят круглогодичные дачные автобусы

Компания, занимающаяся перевозками в Нижневартовске (ХМАО), приняла решение об изменении режима работы дачных маршрутов — рейсов общественного транспорта, которые прежде запускали только летом. С 2024 года автобусы будут возить горожан до дачных поселков круглый год.
«С этого года дачные рейсы станут не просто сезонными, а круглогодичными. На этих маршрутах в Нижневартовске курсируют шесть автобусов», — сообщили агентству в компании «Домтрансавто».
В компании отметили, что маршруты пользуются популярностью у жителей Нижневартовска. С начала мая горожане совершили почти 130 тысяч поездок на дачных автобусах.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) из-за паводка изменился маршрут городского автобуса №93. Он следовал в сторону СОНТ «Буровик».
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