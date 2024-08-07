07 августа 2024

«Лицо в осколках»: стало известно, как свердловский боец СВО расправился с бывшей и ее новым мужем

Свердловский боец СВО сначала выстрелил, а потом зарезал бывшую супругу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Убийство произошло в Богдановиче вечером 7 августа Фото:
новость из сюжета
В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся

Житель Богдановича (Свердловская область) Константин М., вернувшийся в отпуск из зоны СВО, сначала выстрелил в бывшую супругу, а затем добил ее ножом. После этого он выстрелил в ее нового супруга. Такую версию случившегося URA.RU рассказали свидетели происшествия.

«Сначала он выстрелил в нее, а когда она упала, расправился холодным оружием. После этого он выстрелил в мужчину, который сидел в машине. У него все лицо было в осколках. Возможно, стекло его и спасло — погасило удар. Обоих госпитализировали в хирургическое отделение [местной больницы]. Там Татьяна и скончалась», — поделился собеседник.

Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. После преступления Константин скрылся на машине, которую купил всего две недели назад. В городе объявлен план «Перехват». URA.RU следит за тем как проходит операция по поимке мужчины в режиме онлайн.

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Житель Богдановича (Свердловская область) Константин М., вернувшийся в отпуск из зоны СВО, сначала выстрелил в бывшую супругу, а затем добил ее ножом. После этого он выстрелил в ее нового супруга. Такую версию случившегося URA.RU рассказали свидетели происшествия. «Сначала он выстрелил в нее, а когда она упала, расправился холодным оружием. После этого он выстрелил в мужчину, который сидел в машине. У него все лицо было в осколках. Возможно, стекло его и спасло — погасило удар. Обоих госпитализировали в хирургическое отделение [местной больницы]. Там Татьяна и скончалась», — поделился собеседник. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. После преступления Константин скрылся на машине, которую купил всего две недели назад. В городе объявлен план «Перехват». URA.RU следит за тем как проходит операция по поимке мужчины в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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