«Лицо в осколках»: стало известно, как свердловский боец СВО расправился с бывшей и ее новым мужем

Свердловский боец СВО сначала выстрелил, а потом зарезал бывшую супругу

08 августа 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Убийство произошло в Богдановиче вечером 7 августа Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета В Богдановиче участник СВО убил жену и скрылся Житель Богдановича (Свердловская область) Константин М., вернувшийся в отпуск из зоны СВО, сначала выстрелил в бывшую супругу, а затем добил ее ножом. После этого он выстрелил в ее нового супруга. Такую версию случившегося URA.RU рассказали свидетели происшествия. «Сначала он выстрелил в нее, а когда она упала, расправился холодным оружием. После этого он выстрелил в мужчину, который сидел в машине. У него все лицо было в осколках. Возможно, стекло его и спасло — погасило удар. Обоих госпитализировали в хирургическое отделение [местной больницы]. Там Татьяна и скончалась», — поделился собеседник. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. После преступления Константин скрылся на машине, которую купил всего две недели назад. В городе объявлен план «Перехват». URA.RU следит за тем как проходит операция по поимке мужчины в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Богдановича (Свердловская область) Константин М., вернувшийся в отпуск из зоны СВО, сначала выстрелил в бывшую супругу, а затем добил ее ножом. После этого он выстрелил в ее нового супруга. Такую версию случившегося URA.RU рассказали свидетели происшествия. «Сначала он выстрелил в нее, а когда она упала, расправился холодным оружием. После этого он выстрелил в мужчину, который сидел в машине. У него все лицо было в осколках. Возможно, стекло его и спасло — погасило удар. Обоих госпитализировали в хирургическое отделение [местной больницы]. Там Татьяна и скончалась», — поделился собеседник. Убийство в Богдановиче произошло вечером 7 августа. После преступления Константин скрылся на машине, которую купил всего две недели назад. В городе объявлен план «Перехват». URA.RU следит за тем как проходит операция по поимке мужчины в режиме онлайн.