Жители челябинского села обвинили птицефабрику в атаках мух. Фото

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Балочные поселки Взлетный и Черный Мыс. Сургут, лампочка, балки, временное жилье, ветхое жилье, ловушка для мух
Мухи размножаются в огромных количествах в отходах местной птицефабрики Фото:

Жители деревни Самарка Чебаркульского района Челябинской области обвинили местную птицефабрику в том, что их на ее отходах размножаются множество мух. Об этом они сообщили URA.RU.

«Мы уже пять лет боремся с этой ситуацией. Чебаркульская птицефабрика вываливает птичьи экскременты на поля все ближе и ближе к деревне, в них разводятся миллионы мух. Они везде, нам невозможно отсюда съехать, так как никто не покупает наш дом», — рассказал URA.RU житель деревни Алексей К.

Мужчина уточнил, что минувшей зимой отходы птицефабрики начали появляться за 300 метров от деревни. Люди вынуждены закрывать все щели в доме и каждый день мыть полы, мебель, стекла и зеркала от следов мух.

«Жизни никакой нет, они везде: в кустах, в лесу, в еде, на трассе, на крыше, чердаке, про сарай я молчу вообще. Наш дом оценили в 7,5 миллионов рублей, мы его за два миллиона не можем продать. Люди приезжают, видят это и просто молча уезжают», — пояснил житель деревни.

URA.RU направило запросы в пресс-службу администрации чебаркульского района, а также на электронную почту Чебаркульской птицефабрики. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.

Так выглядит вентиляция в доме
Так выглядит вентиляция в доме
Люди защищаются антимоскитными сетками, но мухи все равно проникают в дом
Люди защищаются антимоскитными сетками, но мухи все равно проникают в дом
Жители деревни не могут продать дома с таким «наследством»
Жители деревни не могут продать дома с таким «наследством»

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Жители деревни Самарка Чебаркульского района Челябинской области обвинили местную птицефабрику в том, что их на ее отходах размножаются множество мух. Об этом они сообщили URA.RU. «Мы уже пять лет боремся с этой ситуацией. Чебаркульская птицефабрика вываливает птичьи экскременты на поля все ближе и ближе к деревне, в них разводятся миллионы мух. Они везде, нам невозможно отсюда съехать, так как никто не покупает наш дом», — рассказал URA.RU житель деревни Алексей К. Мужчина уточнил, что минувшей зимой отходы птицефабрики начали появляться за 300 метров от деревни. Люди вынуждены закрывать все щели в доме и каждый день мыть полы, мебель, стекла и зеркала от следов мух. «Жизни никакой нет, они везде: в кустах, в лесу, в еде, на трассе, на крыше, чердаке, про сарай я молчу вообще. Наш дом оценили в 7,5 миллионов рублей, мы его за два миллиона не можем продать. Люди приезжают, видят это и просто молча уезжают», — пояснил житель деревни. URA.RU направило запросы в пресс-службу администрации чебаркульского района, а также на электронную почту Чебаркульской птицефабрики. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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