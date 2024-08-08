Мухи размножаются в огромных количествах в отходах местной птицефабрики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители деревни Самарка Чебаркульского района Челябинской области обвинили местную птицефабрику в том, что их на ее отходах размножаются множество мух. Об этом они сообщили URA.RU.

«Мы уже пять лет боремся с этой ситуацией. Чебаркульская птицефабрика вываливает птичьи экскременты на поля все ближе и ближе к деревне, в них разводятся миллионы мух. Они везде, нам невозможно отсюда съехать, так как никто не покупает наш дом», — рассказал URA.RU житель деревни Алексей К.

Мужчина уточнил, что минувшей зимой отходы птицефабрики начали появляться за 300 метров от деревни. Люди вынуждены закрывать все щели в доме и каждый день мыть полы, мебель, стекла и зеркала от следов мух.

«Жизни никакой нет, они везде: в кустах, в лесу, в еде, на трассе, на крыше, чердаке, про сарай я молчу вообще. Наш дом оценили в 7,5 миллионов рублей, мы его за два миллиона не можем продать. Люди приезжают, видят это и просто молча уезжают», — пояснил житель деревни.

URA.RU направило запросы в пресс-службу администрации чебаркульского района, а также на электронную почту Чебаркульской птицефабрики. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.

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