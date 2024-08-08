Жители деревни Самарка Чебаркульского района Челябинской области обвинили местную птицефабрику в том, что их на ее отходах размножаются множество мух. Об этом они сообщили URA.RU.
«Мы уже пять лет боремся с этой ситуацией. Чебаркульская птицефабрика вываливает птичьи экскременты на поля все ближе и ближе к деревне, в них разводятся миллионы мух. Они везде, нам невозможно отсюда съехать, так как никто не покупает наш дом», — рассказал URA.RU житель деревни Алексей К.
Мужчина уточнил, что минувшей зимой отходы птицефабрики начали появляться за 300 метров от деревни. Люди вынуждены закрывать все щели в доме и каждый день мыть полы, мебель, стекла и зеркала от следов мух.
«Жизни никакой нет, они везде: в кустах, в лесу, в еде, на трассе, на крыше, чердаке, про сарай я молчу вообще. Наш дом оценили в 7,5 миллионов рублей, мы его за два миллиона не можем продать. Люди приезжают, видят это и просто молча уезжают», — пояснил житель деревни.
URA.RU направило запросы в пресс-службу администрации чебаркульского района, а также на электронную почту Чебаркульской птицефабрики. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.
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Жители деревни Самарка Чебаркульского района Челябинской области обвинили местную птицефабрику в том, что их на ее отходах размножаются множество мух. Об этом они сообщили URA.RU. «Мы уже пять лет боремся с этой ситуацией. Чебаркульская птицефабрика вываливает птичьи экскременты на поля все ближе и ближе к деревне, в них разводятся миллионы мух. Они везде, нам невозможно отсюда съехать, так как никто не покупает наш дом», — рассказал URA.RU житель деревни Алексей К. Мужчина уточнил, что минувшей зимой отходы птицефабрики начали появляться за 300 метров от деревни. Люди вынуждены закрывать все щели в доме и каждый день мыть полы, мебель, стекла и зеркала от следов мух. «Жизни никакой нет, они везде: в кустах, в лесу, в еде, на трассе, на крыше, чердаке, про сарай я молчу вообще. Наш дом оценили в 7,5 миллионов рублей, мы его за два миллиона не можем продать. Люди приезжают, видят это и просто молча уезжают», — пояснил житель деревни. URA.RU направило запросы в пресс-службу администрации чебаркульского района, а также на электронную почту Чебаркульской птицефабрики. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.