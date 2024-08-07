07 августа 2024

В ХМАО пьяный житель угрожал полицейскому автоматом

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин угрожал автоматом полицейскому
Югорчанин угрожал автоматом полицейскому Фото:

В ХМАО нетрезвый житель угрожал автоматом полицейскому, который приехал усмирить его после звонка от родственников. За это югорчанин был приговорен Ханты-Мансийским районным судом к штрафу в 20 000 рублей, сообщается в базе данных суда.

«[Осужденный] прошел к автомобилю, из которого вышел сотрудник полиции в форменной одежде в звании капитана, который попросил убрать автомат. Он, продолжая направлять автомат на сотрудника полиции, потребовал предъявить служебное удостоверение, сотрудник полиции достал из кармана куртки удостоверение и в развернутом виде показал его», – сообщается в картотеке.

Югорчанин увидев, что перед ним действительно стоит сотрудник полиции, сразу убрал автомат и объяснил, что оружие охолощено и не заряжено. Суд признал его виновным по статье 318 УК РФ «угроза применения насилия в отношении представителя власти» и назначил ему наказание в виде штрафа в 20 000 рублей.

Ранее URA.RU писало что житель Ханты-Мансийска напал на полицейского в популярном ресторане.  Суд приговорил его к году лишения свободы условно.

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В ХМАО нетрезвый житель угрожал автоматом полицейскому, который приехал усмирить его после звонка от родственников. За это югорчанин был приговорен Ханты-Мансийским районным судом к штрафу в 20 000 рублей, сообщается в базе данных суда. «[Осужденный] прошел к автомобилю, из которого вышел сотрудник полиции в форменной одежде в звании капитана, который попросил убрать автомат. Он, продолжая направлять автомат на сотрудника полиции, потребовал предъявить служебное удостоверение, сотрудник полиции достал из кармана куртки удостоверение и в развернутом виде показал его», – сообщается в картотеке. Югорчанин увидев, что перед ним действительно стоит сотрудник полиции, сразу убрал автомат и объяснил, что оружие охолощено и не заряжено. Суд признал его виновным по статье 318 УК РФ «угроза применения насилия в отношении представителя власти» и назначил ему наказание в виде штрафа в 20 000 рублей. Ранее URA.RU писало что житель Ханты-Мансийска напал на полицейского в популярном ресторане.  Суд приговорил его к году лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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