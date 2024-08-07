В ХМАО пьяный житель угрожал полицейскому автоматом

В ХМАО нетрезвый житель угрожал автоматом полицейскому, который приехал усмирить его после звонка от родственников. За это югорчанин был приговорен Ханты-Мансийским районным судом к штрафу в 20 000 рублей, сообщается в базе данных суда.
«[Осужденный] прошел к автомобилю, из которого вышел сотрудник полиции в форменной одежде в звании капитана, который попросил убрать автомат. Он, продолжая направлять автомат на сотрудника полиции, потребовал предъявить служебное удостоверение, сотрудник полиции достал из кармана куртки удостоверение и в развернутом виде показал его», – сообщается в картотеке.
Югорчанин увидев, что перед ним действительно стоит сотрудник полиции, сразу убрал автомат и объяснил, что оружие охолощено и не заряжено. Суд признал его виновным по статье 318 УК РФ «угроза применения насилия в отношении представителя власти» и назначил ему наказание в виде штрафа в 20 000 рублей.
Ранее URA.RU писало что житель Ханты-Мансийска напал на полицейского в популярном ресторане. Суд приговорил его к году лишения свободы условно.
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