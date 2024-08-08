На четверть сократилось число мигрантов, прибывающих в Челябинскую область

Число мигрантов, прибывающих в Челябинскую область, снизилось. Об этом свидетельствуют данные о миграции в регионе, опубликованные Челябинскстатом.
«За январь — май 2024 года в регион приехало 4522 человека, в том числе 4366 — из стран СНГ. За тот же период прошлого года в регион приехало 5926 человек, из них 5760 — из стран СНГ», — говорится в опубликованном документе. Таким образом, общее количество прибывающих в Челябинскую область людей снизилось примерно на четверть.
Из 4366 мигрантов, прибывших из стран СНГ за первые пять месяцев текущего года, более половины — 2328 — приехали из Таджикистана. Но втором месте Казахстан — 1230 человек. Из Армении приехал 231 человек, из Киргизии — 213, из Узбекистана — 195.
При том, что число прибывающих снижается, баланс международной миграции в регионе остается положительным. При общем числе приехавших из других стран за январь — май в 4522 человек, число выбывших составило 3097. Таким образом, в целом количество мигрантов в регионе за пять месяцев выросло на 1425 человек.
Число приезжающих в Челябинскую область мигрантов сократилось по причине того, что регион ужесточил требования по программе переселения соотечественников. По ней в Челябинскую область могут приехать люди с высшим образованием по небольшому кругу специальностей. Также более суровыми стали требования к мигрантам, работающим по патентам. Они могут трудиться только в обрабатывающих отраслях промышленности и строительстве.
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