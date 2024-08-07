В Челябинской области создадут центр для адаптации мигрантов

В Челябинской области в 2025 году создадут адаптационный центр для мигрантов. Такое решение на совместной встрече 7 августа приняли руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Игорь Баринов предложил в 2025 году создать в Челябинской области один из пилотных адаптационных центров для иностранных граждан, где они будут получить информацию о миграционном, административном, уголовном законодательстве РФ от государства, о нормах поведения, отправления религиозных обрядов и так далее. В свою очередь Алексей Текслер поддержал предложение ФАДН о создании в Челябинской области Центра социальной и культурной адаптации иностранных граждан», — сообщили в пресс-службе.
Текслер подчеркнул, что ранее регион ужесточил требования по программе переселения соотечественников. По ней в Челябинскую область могут приехать люди с высшим образованием по небольшому кругу специальностей. Также более суровыми стали требования к мигрантам, работающим по патентам. Они могут трудиться только в обрабатывающих отраслях промышленности и строительстве.
Баринов отметил, что Челябинская область является промышленным и развитым с экономической точки зрения регионом, поэтому он является предметом притяжения для иностранной рабочей силы. И миграционное давление в последние несколько лет оказывает негативное влияние на состояние межнациональных отношений. Он выразил уверенность, что решения, принятые правительством области по ограничению миграции, снизят межнациональное напряжение в регионе.
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