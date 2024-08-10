Мужчина пропал в лесу в вечернее время
В Пермском крае больше месяца ищут мужчину, который пропал 4 июля в лесу в Гремячинском округе. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск».
«Этот человек до сих пор не найден! Филиппский Алексей Александрович, 1983 года рождения. Пропал в лесу Гремячинского округа в вечернее время», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: на вид 40-42 года, плотное телосложение, рост 178 сантиметров, светло-русые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в серые кроссовки, футболку и шорты. Уточняется, что у него есть татуировка в виде орнамента на левом плече.
Мужчину ищут больше месяца
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