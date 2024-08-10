10 августа 2024
09 августа 2024

В Пермском крае больше месяца ищут мужчину, пропавшего в лесу. Фото

В лесу Пермского края пропал мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пропал в лесу в вечернее время Фото:

В Пермском крае больше месяца ищут мужчину, который пропал 4 июля в лесу в Гремячинском округе. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск».

«Этот человек до сих пор не найден! Филиппский Алексей Александрович, 1983 года рождения. Пропал в лесу Гремячинского округа в вечернее время», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: на вид 40-42 года, плотное телосложение, рост 178 сантиметров, светло-русые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в серые кроссовки, футболку и шорты. Уточняется, что у него есть татуировка в виде орнамента на левом плече.

Мужчину ищут больше месяца
Мужчину ищут больше месяца

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В Пермском крае больше месяца ищут мужчину, который пропал 4 июля в лесу в Гремячинском округе. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск». «Этот человек до сих пор не найден! Филиппский Алексей Александрович, 1983 года рождения. Пропал в лесу Гремячинского округа в вечернее время», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы: на вид 40-42 года, плотное телосложение, рост 178 сантиметров, светло-русые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в серые кроссовки, футболку и шорты. Уточняется, что у него есть татуировка в виде орнамента на левом плече.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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