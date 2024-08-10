В Пермском крае больше месяца ищут мужчину, пропавшего в лесу. Фото

В лесу Пермского края пропал мужчина

11 августа 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал в лесу в вечернее время Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пермском крае больше месяца ищут мужчину, который пропал 4 июля в лесу в Гремячинском округе. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск». «Этот человек до сих пор не найден! Филиппский Алексей Александрович, 1983 года рождения. Пропал в лесу Гремячинского округа в вечернее время», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы: на вид 40-42 года, плотное телосложение, рост 178 сантиметров, светло-русые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в серые кроссовки, футболку и шорты. Уточняется, что у него есть татуировка в виде орнамента на левом плече. Мужчину ищут больше месяца Поисковый отряд «Прикамье Поиск», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае больше месяца ищут мужчину, который пропал 4 июля в лесу в Гремячинском округе. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск». «Этот человек до сих пор не найден! Филиппский Алексей Александрович, 1983 года рождения. Пропал в лесу Гремячинского округа в вечернее время», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Приметы: на вид 40-42 года, плотное телосложение, рост 178 сантиметров, светло-русые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в серые кроссовки, футболку и шорты. Уточняется, что у него есть татуировка в виде орнамента на левом плече.