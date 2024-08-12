Пользователи разрывают договоры с операторами из-за замедления YouTube

Из-за замедления и сбоев в работе сервисов Google и, в частности, YouTube, абоненты более 135 операторов в регионах разорвали договоры с ними. Об этом заявили операторы, требуя от Роскомнадзора и Минцифры объявить официальные причины неравномерного замедления работы у разных телеком-компаний.
«Негативная реакция в отношении операторов исчисляется тысячами жалоб», — сообщил президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко, подчеркнув, что руководство ассоциации получило около 100 жалоб от операторов. Слова Грищенко приводят в «Коммерсанте». По словам президента ассоциации, пользователи винят в замедлении YouTube провайдеров домашних сетей, в то время как на мобильной связи видеохостинг, по их мнению, работает лучше.
«Ростелесеть», в которую входит более 200 региональных операторов связи, направило письмо на имя глав Роскомнадзора и Минцифры Андрея Липова и Максута Шадаева. В письме описано столкновение операторов связи с «сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов», из-за которого «кратно увеличилось» количество жалоб пользователей.
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