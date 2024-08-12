Пользователи разрывают договоры с операторами из-за замедления YouTube

12 августа 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

Операторы направили в Минцифры и Роскомнадзор письмо с просьбой объявить официальные причины неравномерного замедления YouTube у разных провайдеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России замедляют YouTube Из-за замедления и сбоев в работе сервисов Google и, в частности, YouTube, абоненты более 135 операторов в регионах разорвали договоры с ними. Об этом заявили операторы, требуя от Роскомнадзора и Минцифры объявить официальные причины неравномерного замедления работы у разных телеком-компаний. «Негативная реакция в отношении операторов исчисляется тысячами жалоб», — сообщил президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко, подчеркнув, что руководство ассоциации получило около 100 жалоб от операторов. Слова Грищенко приводят в «Коммерсанте». По словам президента ассоциации, пользователи винят в замедлении YouTube провайдеров домашних сетей, в то время как на мобильной связи видеохостинг, по их мнению, работает лучше. «Ростелесеть», в которую входит более 200 региональных операторов связи, направило письмо на имя глав Роскомнадзора и Минцифры Андрея Липова и Максута Шадаева. В письме описано столкновение операторов связи с «сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов», из-за которого «кратно увеличилось» количество жалоб пользователей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за замедления и сбоев в работе сервисов Google и, в частности, YouTube, абоненты более 135 операторов в регионах разорвали договоры с ними. Об этом заявили операторы, требуя от Роскомнадзора и Минцифры объявить официальные причины неравномерного замедления работы у разных телеком-компаний. «Негативная реакция в отношении операторов исчисляется тысячами жалоб», — сообщил президент ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко, подчеркнув, что руководство ассоциации получило около 100 жалоб от операторов. Слова Грищенко приводят в «Коммерсанте». По словам президента ассоциации, пользователи винят в замедлении YouTube провайдеров домашних сетей, в то время как на мобильной связи видеохостинг, по их мнению, работает лучше. «Ростелесеть», в которую входит более 200 региональных операторов связи, направило письмо на имя глав Роскомнадзора и Минцифры Андрея Липова и Максута Шадаева. В письме описано столкновение операторов связи с «сильным и неравномерным замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов», из-за которого «кратно увеличилось» количество жалоб пользователей.