ФК «Урал» победил «Уфу» благодаря дебютному голу 16-летнего форварда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автором второго гола «Урала» стал Алексей Ионов (архивное фото)
Автором второго гола «Урала» стал Алексей Ионов (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл «Уфу», благодаря дебютному голу 16-летнего форварда Максима Воронова. «Шмели» в пятом туре «Мелбет Первой Лиги» (бывшая ФНЛ) выиграли со счетом 0:2. Встреча прошла на стадионе «Нефтянник» в Уфе. Об этом сообщил telegram-канал команды.

Первые минуты матча были за уфимцами, но вскоре гости перехватили инициативу. «Урал» создал несколько перспективных атак. Пока на 33 минуте Максим Воронов не получил мяч у штрафной, обвел со смещением в центр защитника и пробил низом, минуя подкат соперника — 0:1.

Во втором тайме голеодора, как и еще нескольких игроков заменили. ФК «Уфа», хоть и хорошо противостоял, часто допускала выпады «Шмелей». Но уральцев подволила реализация. Лишь в концовке смог отличиться полузащитник Алексей Ионов. Он изящно перекинул мяч над вратарем оппонента. Игра завершилась со счетом 0:2. Клуб из Екатеринбурга поднялся на второе место (10 очков).

Ранее URA.RU писало о том, что ФК «Урал» в содидарность трагедии в Нижнем Тагиле начал матч с минуты молчания. Встреча с саратовским «Соколом» завершилась ничьей — 0:0.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл «Уфу», благодаря дебютному голу 16-летнего форварда Максима Воронова. «Шмели» в пятом туре «Мелбет Первой Лиги» (бывшая ФНЛ) выиграли со счетом 0:2. Встреча прошла на стадионе «Нефтянник» в Уфе. Об этом сообщил telegram-канал команды. Первые минуты матча были за уфимцами, но вскоре гости перехватили инициативу. «Урал» создал несколько перспективных атак. Пока на 33 минуте Максим Воронов не получил мяч у штрафной, обвел со смещением в центр защитника и пробил низом, минуя подкат соперника — 0:1. Во втором тайме голеодора, как и еще нескольких игроков заменили. ФК «Уфа», хоть и хорошо противостоял, часто допускала выпады «Шмелей». Но уральцев подволила реализация. Лишь в концовке смог отличиться полузащитник Алексей Ионов. Он изящно перекинул мяч над вратарем оппонента. Игра завершилась со счетом 0:2. Клуб из Екатеринбурга поднялся на второе место (10 очков). Ранее URA.RU писало о том, что ФК «Урал» в содидарность трагедии в Нижнем Тагиле начал матч с минуты молчания. Встреча с саратовским «Соколом» завершилась ничьей — 0:0.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...