ФК «Урал» победил «Уфу» благодаря дебютному голу 16-летнего форварда

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл «Уфу», благодаря дебютному голу 16-летнего форварда Максима Воронова. «Шмели» в пятом туре «Мелбет Первой Лиги» (бывшая ФНЛ) выиграли со счетом 0:2. Встреча прошла на стадионе «Нефтянник» в Уфе. Об этом сообщил telegram-канал команды.
Первые минуты матча были за уфимцами, но вскоре гости перехватили инициативу. «Урал» создал несколько перспективных атак. Пока на 33 минуте Максим Воронов не получил мяч у штрафной, обвел со смещением в центр защитника и пробил низом, минуя подкат соперника — 0:1.
Во втором тайме голеодора, как и еще нескольких игроков заменили. ФК «Уфа», хоть и хорошо противостоял, часто допускала выпады «Шмелей». Но уральцев подволила реализация. Лишь в концовке смог отличиться полузащитник Алексей Ионов. Он изящно перекинул мяч над вратарем оппонента. Игра завершилась со счетом 0:2. Клуб из Екатеринбурга поднялся на второе место (10 очков).
Ранее URA.RU писало о том, что ФК «Урал» в содидарность трагедии в Нижнем Тагиле начал матч с минуты молчания. Встреча с саратовским «Соколом» завершилась ничьей — 0:0.
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