После увольнения водителя жители челябинских деревень остались без транспорта

После увольнения единственного водителя маршрутки жители двух деревень Теренкуль и Тирикуль Челябинской области остались без общественного транспорта. Об этом рассказали сами жители населенных пунктов.
«В деревню Теренкуль перестала ходить маршрутка, водитель ушёл на пенсию. Выходит и жители деревень Теренкуль и Тирикуль (Красноармейский район) тоже ушли на отдых без права выезда из своих населённых пунктов», — сообщили жители в группе «А.Л.Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте». С их слов, теперь они остались без транспортного сообщения.
Редакция URA.RU направила запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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