12 августа 2024

После увольнения водителя жители челябинских деревень остались без транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди утверждают, что остались без транспортного сообщения (архивное фото)
Люди утверждают, что остались без транспортного сообщения (архивное фото) Фото:

После увольнения единственного водителя маршрутки жители двух деревень Теренкуль и Тирикуль Челябинской области остались без общественного транспорта. Об этом рассказали сами жители населенных пунктов.

«В деревню Теренкуль перестала ходить маршрутка, водитель ушёл на пенсию. Выходит и жители деревень Теренкуль и Тирикуль (Красноармейский район) тоже ушли на отдых без права выезда из своих населённых пунктов», — сообщили жители в группе «А.Л.Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте». С их слов, теперь они остались без транспортного сообщения.

Редакция URA.RU направила запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

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После увольнения единственного водителя маршрутки жители двух деревень Теренкуль и Тирикуль Челябинской области остались без общественного транспорта. Об этом рассказали сами жители населенных пунктов. «В деревню Теренкуль перестала ходить маршрутка, водитель ушёл на пенсию. Выходит и жители деревень Теренкуль и Тирикуль (Красноармейский район) тоже ушли на отдых без права выезда из своих населённых пунктов», — сообщили жители в группе «А.Л.Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте». С их слов, теперь они остались без транспортного сообщения. Редакция URA.RU направила запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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