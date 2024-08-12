На популярном маршруте Челябинска поменяли перевозчика

На маршруте № 483 Старокамышинск — Челябинск сменился перевозчик и выросло число автобусов. Об этом сообщили URA.RU 13 августа в мэрии областного центра.
«На маршрут Старокамышинск — Челябинск (Парк Гагарина) вышел перевозчик ООО „Новые дороги“. На линию вышли 14 автобусов вместо девяти. В перспективе число автобусов вырастет до 20 в часы пик, что позволит выдерживать интервал в семь минут», — пояснили в администрации.
Фирма получила трехлетний контракт, закупив технику по лизингу. Большие низкопольные автобусы оборудованы кондиционерами и устройствами для оплаты банковскими и социальными картами, также они оптимизированы для перевозки инвалидов. Маршрут закрывает потребности пассажиров, которым нужно попасть в центр из Ленинского района Челябинска.
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