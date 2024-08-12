Общество Транспорт На популярном маршруте Челябинска поменяли перевозчика Число автобусов на 483-м маршруте Челябинск — Старокамышинск увеличится вдвое 13 августа 2024 в 10:04 Размер текста - 17 + Вместо девяти автобусов 483-й маршрут будут обслуживать сначала 14, а затем 20 (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На маршруте № 483 Старокамышинск — Челябинск сменился перевозчик и выросло число автобусов. Об этом сообщили URA.RU 13 августа в мэрии областного центра. «На маршрут Старокамышинск — Челябинск (Парк Гагарина) вышел перевозчик ООО „Новые дороги“. На линию вышли 14 автобусов вместо девяти. В перспективе число автобусов вырастет до 20 в часы пик, что позволит выдерживать интервал в семь минут», — пояснили в администрации. Фирма получила трехлетний контракт, закупив технику по лизингу. Большие низкопольные автобусы оборудованы кондиционерами и устройствами для оплаты банковскими и социальными картами, также они оптимизированы для перевозки инвалидов. Маршрут закрывает потребности пассажиров, которым нужно попасть в центр из Ленинского района Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На маршруте № 483 Старокамышинск — Челябинск сменился перевозчик и выросло число автобусов. Об этом сообщили URA.RU 13 августа в мэрии областного центра. «На маршрут Старокамышинск — Челябинск (Парк Гагарина) вышел перевозчик ООО „Новые дороги“. На линию вышли 14 автобусов вместо девяти. В перспективе число автобусов вырастет до 20 в часы пик, что позволит выдерживать интервал в семь минут», — пояснили в администрации. Фирма получила трехлетний контракт, закупив технику по лизингу. Большие низкопольные автобусы оборудованы кондиционерами и устройствами для оплаты банковскими и социальными картами, также они оптимизированы для перевозки инвалидов. Маршрут закрывает потребности пассажиров, которым нужно попасть в центр из Ленинского района Челябинска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям