12 августа 2024

На популярном маршруте Челябинска поменяли перевозчика

Число автобусов на 483-м маршруте Челябинск — Старокамышинск увеличится вдвое
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, транспорт, автобус, городской автобус
Вместо девяти автобусов 483-й маршрут будут обслуживать сначала 14, а затем 20 (фото из архива) Фото:

На маршруте № 483 Старокамышинск — Челябинск сменился перевозчик и выросло число автобусов. Об этом сообщили URA.RU 13 августа в мэрии областного центра.

«На маршрут Старокамышинск — Челябинск (Парк Гагарина) вышел перевозчик ООО „Новые дороги“. На линию вышли 14 автобусов вместо девяти. В перспективе число автобусов вырастет до 20 в часы пик, что позволит выдерживать интервал в семь минут», — пояснили в администрации.

Фирма получила трехлетний контракт, закупив технику по лизингу. Большие низкопольные автобусы оборудованы кондиционерами и устройствами для оплаты банковскими и социальными картами, также они оптимизированы для перевозки инвалидов. Маршрут закрывает потребности пассажиров, которым нужно попасть в центр из Ленинского района Челябинска.

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На маршруте № 483 Старокамышинск — Челябинск сменился перевозчик и выросло число автобусов. Об этом сообщили URA.RU 13 августа в мэрии областного центра. «На маршрут Старокамышинск — Челябинск (Парк Гагарина) вышел перевозчик ООО „Новые дороги“. На линию вышли 14 автобусов вместо девяти. В перспективе число автобусов вырастет до 20 в часы пик, что позволит выдерживать интервал в семь минут», — пояснили в администрации. Фирма получила трехлетний контракт, закупив технику по лизингу. Большие низкопольные автобусы оборудованы кондиционерами и устройствами для оплаты банковскими и социальными картами, также они оптимизированы для перевозки инвалидов. Маршрут закрывает потребности пассажиров, которым нужно попасть в центр из Ленинского района Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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