Срочник сбежал из челябинской воинской части, чтобы пожарить шашлык

Один из срочников воинской части в Чебаркуле (Челябинская область) в июле текущего года самовольно оставил место службы, чтобы пожарить шашлык. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, за свой проступок он получил 20 суток гауптвахты.
«Судом установлено, что военнослужащий 7 июля 2024 года без уважительных причин самовольно оставил воинскую часть, дислоцированную в Чебаркуле, и около трех часов неправомерно находился за ее пределами. Он признан виновным. Ему назначено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на 20 суток с содержанием на гауптвахте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что военный всячески отрицал факт самовольного оставления части. Но показания его сослуживцев, которые рассказали, что он сбежал ради того, чтобы пожарить шашлык, подтвердили обоснованность обвинения.
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