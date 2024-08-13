13 августа 2024

Челябинский «Трактор» отправил во Владивосток защитника взамен нападающего

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Челябинский "Трактор" готовится к новому сезону КХЛ
Челябинский "Трактор" готовится к новому сезону КХЛ Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обменялся хоккеистами с владивостокским «Адмиралом». Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе челябинского клуба.

«„Трактор“ получил права на Семена Панкратова, во Владивосток отправился Александр Шепелев. Саня, удачи во Владивостоке! Пусть все получится», — напутствовали Шепелева в пресс-службе «Трактора».

Нападающему Панкратову 26 лет, он уроженец Москвы, выпускник школы «Крыльев Советов». Хоккеист уже успел поиграть за московское «Динамо», воронежский «Буран», московские ЦСКА и «Звезду». В составе ЦСКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В ноябре 2023-го был обменян в «Адмирал», за который провел 36 встреч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) баллов за результативность.

Защитник Шепелев — воспитанник хоккейной школы «Трактор». В сезоне 2019-20 годов он в составе «Трактора» дебютировал в КХЛ. Затем играл в Чехии и Словакии. Летом 2022 года Шепелев вернулся в Челябинск. В сезоне 2023-24 годов завоевал с «черно-белыми» бронзовые медали Кубка Гагарина. Всего провел за «Трактор» 72 матча и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «+9».

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обменялся хоккеистами с владивостокским «Адмиралом». Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе челябинского клуба. «„Трактор“ получил права на Семена Панкратова, во Владивосток отправился Александр Шепелев. Саня, удачи во Владивостоке! Пусть все получится», — напутствовали Шепелева в пресс-службе «Трактора». Нападающему Панкратову 26 лет, он уроженец Москвы, выпускник школы «Крыльев Советов». Хоккеист уже успел поиграть за московское «Динамо», воронежский «Буран», московские ЦСКА и «Звезду». В составе ЦСКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В ноябре 2023-го был обменян в «Адмирал», за который провел 36 встреч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) баллов за результативность. Защитник Шепелев — воспитанник хоккейной школы «Трактор». В сезоне 2019-20 годов он в составе «Трактора» дебютировал в КХЛ. Затем играл в Чехии и Словакии. Летом 2022 года Шепелев вернулся в Челябинск. В сезоне 2023-24 годов завоевал с «черно-белыми» бронзовые медали Кубка Гагарина. Всего провел за «Трактор» 72 матча и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «+9».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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