Челябинский «Трактор» отправил во Владивосток защитника взамен нападающего

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обменялся хоккеистами с владивостокским «Адмиралом». Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе челябинского клуба.
«„Трактор“ получил права на Семена Панкратова, во Владивосток отправился Александр Шепелев. Саня, удачи во Владивостоке! Пусть все получится», — напутствовали Шепелева в пресс-службе «Трактора».
Нападающему Панкратову 26 лет, он уроженец Москвы, выпускник школы «Крыльев Советов». Хоккеист уже успел поиграть за московское «Динамо», воронежский «Буран», московские ЦСКА и «Звезду». В составе ЦСКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В ноябре 2023-го был обменян в «Адмирал», за который провел 36 встреч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (2+5) баллов за результативность.
Защитник Шепелев — воспитанник хоккейной школы «Трактор». В сезоне 2019-20 годов он в составе «Трактора» дебютировал в КХЛ. Затем играл в Чехии и Словакии. Летом 2022 года Шепелев вернулся в Челябинск. В сезоне 2023-24 годов завоевал с «черно-белыми» бронзовые медали Кубка Гагарина. Всего провел за «Трактор» 72 матча и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «+9».
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