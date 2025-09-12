Мэр Челябинска Лошкин объяснил, как СВО повлияла на выборы

Мэр Челябинска Алексей Лошкин заявил, что специальная военная операция и внешнеполитическая обстановка сплотили российское общество и повысили ответственность избирателей. Об этом он заявил на пресс-конференции в Центре общественного наблюдения (ЦОН).
«Русский народ в период внешней угрозы всегда объединялся. „...“. Жители Челябинска, безусловно, понимают степень ответственности за те решения, которые принимаются сегодня на избирательных участках», — подчеркнул Лошкин.
Глава города отметил, что выборы депутатов в областной парламент являются ключевым звеном политической системы, обеспечивающим реализацию законотворческой деятельности на территории региона. По его словам, работа представительных органов на местах напрямую влияет на своевременное принятие инициатив, определяющих развитие страны.
Мэр Челябинска Алексей Лошкин проголосовал на выборах депутатов Законодательного собрания региона 12 сентября на избирательном участке №637 в школе №13. Глава города отметил, что в его семье также воспользовались дистанционным форматом голосования.
Выборы депутатов регионального парламента и органов местного самоуправления проходят в Челябинской области с 12 по 14 сентября. В новый состав регионального парламента 30 депутатов избираются по одномандатным округам, еще 30 — по партийным спискам. Подробности о ходе голосования — в специальном сюжете URA.RU.
