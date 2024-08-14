Возле горбольницы №1 Челябинска обнаружили труп

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В обстоятельствах смерти разбирается следственный комитет
В обстоятельствах смерти разбирается следственный комитет Фото:

У здания городской больницы №1 в Челябинске 14 августа обнаружили труп мужчины. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить причину смерти.

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У здания городской больницы №1 в Челябинске 14 августа обнаружили труп мужчины. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить причину смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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