Возле горбольницы №1 Челябинска обнаружили труп

В обстоятельствах смерти разбирается следственный комитет
У здания городской больницы №1 в Челябинске 14 августа обнаружили труп мужчины. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить причину смерти.
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