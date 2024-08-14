Челябинские садоводы стали чаще сдавать дачи в аренду. Инфографика

15 августа 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

В среднем дачи в регионе сдают на две ночи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области в июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на посуточную аренду дач с садовым участком вырос на 45%. При этом средняя стоимость краткосрочной аренды в городе составила четыре тысячи рублей, в среднем дачи арендуют на две ночи. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «В Челябинской области предложение на рынке посуточной аренды дач выросло на 45% за год. Средняя стоимость краткосрочной аренды дач в Челябинске по итогам июля 2024 года составила четыре тысячи рублей. По итогам месяца в среднем в регионе дачи арендовали на две ночи», — сообщили в пресс-службе. В целом по России наибольшее количество дач посуточно сдается в Дагестане (доля от всего предложения по стране: 21%), Крыму (11%), Краснодарском крае (7%) и Московской области (4%). Доля Дагестана в структуре спроса на посуточную аренду дач составила 8%, Московской области — 7%, Крыма и Ленинградской области — по 6%, Краснодарского края и Калининградской области — по 5%. Как отметил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, несмотря на то что дачи в структуре предложения посуточной аренды загородного жилья занимают долю всего в 5%, у такого формата есть свои поклонники. Прежде всего, такие объекты привлекают невысокой ценой. Если снять дачу на сутки в среднем по стране стоит четыре с половиной тысячи рублей, то дом — за пять с половиной тысяч рублей, за коттедж придется отдать десять тысяч рублей. Конечно, у такого формата есть свои недостатки: дачи обычно меньше и не имеют качественной теплоизоляции, но в летний сезон эти минусы не столь существенны, поэтому выгода намного существеннее. В среднем дачи в Челябинской области арендуют на две ночи пресс-служба «Авито Путешествия» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на посуточную аренду дач с садовым участком вырос на 45%. При этом средняя стоимость краткосрочной аренды в городе составила четыре тысячи рублей, в среднем дачи арендуют на две ночи. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «В Челябинской области предложение на рынке посуточной аренды дач выросло на 45% за год. Средняя стоимость краткосрочной аренды дач в Челябинске по итогам июля 2024 года составила четыре тысячи рублей. По итогам месяца в среднем в регионе дачи арендовали на две ночи», — сообщили в пресс-службе. В целом по России наибольшее количество дач посуточно сдается в Дагестане (доля от всего предложения по стране: 21%), Крыму (11%), Краснодарском крае (7%) и Московской области (4%). Доля Дагестана в структуре спроса на посуточную аренду дач составила 8%, Московской области — 7%, Крыма и Ленинградской области — по 6%, Краснодарского края и Калининградской области — по 5%. Как отметил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, несмотря на то что дачи в структуре предложения посуточной аренды загородного жилья занимают долю всего в 5%, у такого формата есть свои поклонники. Прежде всего, такие объекты привлекают невысокой ценой. Если снять дачу на сутки в среднем по стране стоит четыре с половиной тысячи рублей, то дом — за пять с половиной тысяч рублей, за коттедж придется отдать десять тысяч рублей. Конечно, у такого формата есть свои недостатки: дачи обычно меньше и не имеют качественной теплоизоляции, но в летний сезон эти минусы не столь существенны, поэтому выгода намного существеннее.