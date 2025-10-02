Беспилотные автомобили появятся на дорогах России в 2027 году

В 2027 году на дороги России планируют выпустить беспилотные автомобили
В 2027 году на дороги России планируют выпустить беспилотные автомобили

Автомобили без водителя смогут появиться на российских дорогах уже в 2027 году. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«... позволит запустить автомобили без водителя в кабине на российских дорогах уже в 2027 году», — приводит слова министра транспорта ТАСС. Он подчеркнул, что законопроект уже разрабатывается и поддержан отраслевым сообществом.

Уточняется, что документ предусматривает единые требования к эксплуатации беспилотных автомобилей, а также создаст правовые условия для их движения по дорогам общего пользования. Новый федеральный закон позволит запустить на российские трассы автомобили без водителя в кабине. В Минтрансе считают, что это даст старт масштабному внедрению беспилотных транспортных технологий в логистике и пассажирских перевозках, а также повысит безопасность движения.

Вопрос внедрения беспилотных транспортных технологий ранее уже поднимался на форуме «Цифровая транспортация 2025», где премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность цифровых решений и перехода на отечественное программное обеспечение. Эксперты считают, что беспилотные технологии помогут решить проблему нехватки водителей и обеспечат круглосуточную работу общественного транспорта, но для масштабного внедрения потребуется модернизация инфраструктуры и развитие цифровых платформ.

