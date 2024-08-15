Творчество художницы Дарьи Быковой из Челябинска получило признание и теперь выставляется в Москве, в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу. Авторская работа была отобрана из более чем трех тысяч заявок, представленных на всероссийский конкурс «Россия. Горизонты», посвященный теме семьи и культурного кода, сообщила URA.RU художница.
«Меня вдохновила тема возрождения труда и силы духа среди молодежи. Именно она нашла отражение в моем произведении. Всего в выставке представлены картины художников из 39 регионов», — поделилась с URA.RU Дарья Быкова. Ранее работа экспонировалась в челябинском Союзе художников.
Это не первый случай, когда талантливые представители регионального искусства получают признание на всероссийском уровне. Картины Быковой уже появлялись на выставках в Москве в марте. Тогда в модной галерее современного искусства Omelchenko gallery холст выставили по результатам Всероссийского конкурса «Искусство и деньги». В апреле еще две картины художницы, посвященные Дню победы появились в выставочном зале Союза художников в Челябинске.
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