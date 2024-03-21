Картину художницы Дарьи Быковой из Челябинска представили в модной галерее современного искусства Omelchenko gallery (Москва). Холст выставили по результатам Всероссийского конкурса «Искусство и деньги», сообщила URA.RU художница.
«Картина носит название „В райском саду“ и отражает отношение к деньгам, а именно к их количеству. Картина о том, как мало необходимо многим из нас материальных благ. Сюжет не выдуман, его я подглядела возле своего дома», — рассказала URA.RU Быкова.
Созданию произведения поспособствовал мужчина, который отдыхал в клумбе возле магазина. После победы Дарьи Быковой в конкурсе работу выставили в Omelchenko gallery. Если по завершении выставки не найдутся желающие приобрести картину, она вернется к автору. Тогда Быкова планирует представить ее публике в других выставочных пространствах.
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