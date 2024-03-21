21 марта 2024

Картину челябинской художницы Быковой выставили в модной галерее Москвы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Музейный комплекс Северская домна и трубопрокатный цех СТЗ. Полевской, картинная галерея, выставка картин
По итогам конкурса картина челябинки выставлена в галерее Москвы (архивное фото) Фото:

Картину художницы Дарьи Быковой из Челябинска представили в модной галерее современного искусства Omelchenko gallery (Москва). Холст выставили по результатам Всероссийского конкурса «Искусство и деньги», сообщила URA.RU художница.

«Картина носит название „В райском саду“ и отражает отношение к деньгам, а именно к их количеству. Картина о том, как мало необходимо многим из нас материальных благ. Сюжет не выдуман, его я подглядела возле своего дома», — рассказала URA.RU Быкова.

Созданию произведения поспособствовал мужчина, который отдыхал в клумбе возле магазина. После победы Дарьи Быковой в конкурсе работу выставили в Omelchenko gallery. Если по завершении выставки не найдутся желающие приобрести картину, она вернется к автору. Тогда Быкова планирует представить ее публике в других выставочных пространствах.

Картина челябинской художницы Дарьи Быковой, которая отражает значение материальных благ
Картина челябинской художницы Дарьи Быковой, которая отражает значение материальных благ
Фото:

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Картину художницы Дарьи Быковой из Челябинска представили в модной галерее современного искусства Omelchenko gallery (Москва). Холст выставили по результатам Всероссийского конкурса «Искусство и деньги», сообщила URA.RU художница. «Картина носит название „В райском саду“ и отражает отношение к деньгам, а именно к их количеству. Картина о том, как мало необходимо многим из нас материальных благ. Сюжет не выдуман, его я подглядела возле своего дома», — рассказала URA.RU Быкова. Созданию произведения поспособствовал мужчина, который отдыхал в клумбе возле магазина. После победы Дарьи Быковой в конкурсе работу выставили в Omelchenko gallery. Если по завершении выставки не найдутся желающие приобрести картину, она вернется к автору. Тогда Быкова планирует представить ее публике в других выставочных пространствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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