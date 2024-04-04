04 апреля 2024

Картины челябинской художницы Быковой появились на выставке ко Дню Победы. Фото

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Выставка Михаила Сажаева в галерее Главный проспект и презентация нового сезона. Екатеринбург , картина, картинная галерея, выставка
Две работы челябинской художницы Быковой появились на выставке ко Дню Победы Фото:

Картины челябинской художницы Дарьи Быковой представили на выставке, приуроченной ко Дню Победы. Мероприятие проходит в выставочном зале Союза художников в Челябинске, сообщила URA.RU художница.

«Выставка очень красочная и интересная, вселяет чувство надежды. Я участвую с двумя работами, одна из которых „Батяня комбат“ — портрет моего отца, действующего военнослужащего в зоне СВО», — рассказала URA.RU Быкова.

В картине «Батяня комбат» художница отразила то, что ее папа является для кого-то подполковником, начальником, командиром и верным другом. Однако в первую очередь он остается любящим отцом и мужем, которого семья Быковой ждет домой.

Вторая работа Дарьи Быковой, представленная на выставке, называется «Помните!» Художница объединила письма, открытки и фото на красном фоне, как напоминание потомкам о Победе.

Картина «Батяня комбат», которую челябинская художница создала в честь своего отца
Картина «Батяня комбат», которую челябинская художница создала в честь своего отца
Фото:
Картина Быковой «Помните!», напоминающая потомкам о Победе
Картина Быковой «Помните!», напоминающая потомкам о Победе
Фото:

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Картины челябинской художницы Дарьи Быковой представили на выставке, приуроченной ко Дню Победы. Мероприятие проходит в выставочном зале Союза художников в Челябинске, сообщила URA.RU художница. «Выставка очень красочная и интересная, вселяет чувство надежды. Я участвую с двумя работами, одна из которых „Батяня комбат“ — портрет моего отца, действующего военнослужащего в зоне СВО», — рассказала URA.RU Быкова. В картине «Батяня комбат» художница отразила то, что ее папа является для кого-то подполковником, начальником, командиром и верным другом. Однако в первую очередь он остается любящим отцом и мужем, которого семья Быковой ждет домой. Вторая работа Дарьи Быковой, представленная на выставке, называется «Помните!» Художница объединила письма, открытки и фото на красном фоне, как напоминание потомкам о Победе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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