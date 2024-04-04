Картины челябинской художницы Быковой появились на выставке ко Дню Победы. Фото

05 апреля 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Две работы челябинской художницы Быковой появились на выставке ко Дню Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Картины челябинской художницы Дарьи Быковой представили на выставке, приуроченной ко Дню Победы. Мероприятие проходит в выставочном зале Союза художников в Челябинске, сообщила URA.RU художница. «Выставка очень красочная и интересная, вселяет чувство надежды. Я участвую с двумя работами, одна из которых „Батяня комбат“ — портрет моего отца, действующего военнослужащего в зоне СВО», — рассказала URA.RU Быкова. В картине «Батяня комбат» художница отразила то, что ее папа является для кого-то подполковником, начальником, командиром и верным другом. Однако в первую очередь он остается любящим отцом и мужем, которого семья Быковой ждет домой. Вторая работа Дарьи Быковой, представленная на выставке, называется «Помните!» Художница объединила письма, открытки и фото на красном фоне, как напоминание потомкам о Победе. Картина «Батяня комбат», которую челябинская художница создала в честь своего отца Фото: Дарья Быкова Картина Быковой «Помните!», напоминающая потомкам о Победе Фото: Дарья Быкова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Картины челябинской художницы Дарьи Быковой представили на выставке, приуроченной ко Дню Победы. Мероприятие проходит в выставочном зале Союза художников в Челябинске, сообщила URA.RU художница. «Выставка очень красочная и интересная, вселяет чувство надежды. Я участвую с двумя работами, одна из которых „Батяня комбат“ — портрет моего отца, действующего военнослужащего в зоне СВО», — рассказала URA.RU Быкова. В картине «Батяня комбат» художница отразила то, что ее папа является для кого-то подполковником, начальником, командиром и верным другом. Однако в первую очередь он остается любящим отцом и мужем, которого семья Быковой ждет домой. Вторая работа Дарьи Быковой, представленная на выставке, называется «Помните!» Художница объединила письма, открытки и фото на красном фоне, как напоминание потомкам о Победе.