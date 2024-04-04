Картины челябинской художницы Дарьи Быковой представили на выставке, приуроченной ко Дню Победы. Мероприятие проходит в выставочном зале Союза художников в Челябинске, сообщила URA.RU художница.
«Выставка очень красочная и интересная, вселяет чувство надежды. Я участвую с двумя работами, одна из которых „Батяня комбат“ — портрет моего отца, действующего военнослужащего в зоне СВО», — рассказала URA.RU Быкова.
В картине «Батяня комбат» художница отразила то, что ее папа является для кого-то подполковником, начальником, командиром и верным другом. Однако в первую очередь он остается любящим отцом и мужем, которого семья Быковой ждет домой.
Вторая работа Дарьи Быковой, представленная на выставке, называется «Помните!» Художница объединила письма, открытки и фото на красном фоне, как напоминание потомкам о Победе.
Картина «Батяня комбат», которую челябинская художница создала в честь своего отца
Фото: Дарья Быкова
Картина Быковой «Помните!», напоминающая потомкам о Победе
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Картины челябинской художницы Дарьи Быковой представили на выставке, приуроченной ко Дню Победы. Мероприятие проходит в выставочном зале Союза художников в Челябинске, сообщила URA.RU художница. «Выставка очень красочная и интересная, вселяет чувство надежды. Я участвую с двумя работами, одна из которых „Батяня комбат“ — портрет моего отца, действующего военнослужащего в зоне СВО», — рассказала URA.RU Быкова. В картине «Батяня комбат» художница отразила то, что ее папа является для кого-то подполковником, начальником, командиром и верным другом. Однако в первую очередь он остается любящим отцом и мужем, которого семья Быковой ждет домой. Вторая работа Дарьи Быковой, представленная на выставке, называется «Помните!» Художница объединила письма, открытки и фото на красном фоне, как напоминание потомкам о Победе.