Облсуд оставил депутата Исайчука кандидатом на выборах в гордуму Челябинска

Областной суд 15 августа сохранил за депутатом гордумы Ильей Исайчуком статус зарегистрированного кандидата на выборах в новый состав думы. Об этом URA.RU сообщил сам Исайчук.
«Я нахожусь в командировке в ДНР, с заседании суда участия не принимал. Мои юристы сообщили, что областной суд оставил решение Калининского райсуда без изменений», — сообщил Исайчук.
Ранее Калининский райсуд Челябинска отказал кандидату в депутаты гордумы Челябинска, действующему депутату Калининского райсовета Илье Пермякову в снятии Исайчука с выборов. Пермяков не согласился с решением и обжаловал решение в областном суде. Однако последний подтвердил правомерность решения суда нижестоящей инстанции.
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