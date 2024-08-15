Облсуд оставил депутата Исайчука кандидатом на выборах в гордуму Челябинска

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Илья Исайчук остался кандидатом в депутаты гордумы Челябинска
Илья Исайчук остался кандидатом в депутаты гордумы Челябинска Фото:

Областной суд 15 августа сохранил за депутатом гордумы Ильей Исайчуком статус зарегистрированного кандидата на выборах в новый состав думы. Об этом URA.RU сообщил сам Исайчук.

«Я нахожусь в командировке в ДНР, с заседании суда участия не принимал. Мои юристы сообщили, что областной суд оставил решение Калининского райсуда без изменений», — сообщил Исайчук.

Ранее Калининский райсуд Челябинска отказал кандидату в депутаты гордумы Челябинска, действующему депутату Калининского райсовета Илье Пермякову в снятии Исайчука с выборов. Пермяков не согласился с решением и обжаловал решение в областном суде. Однако последний подтвердил правомерность решения суда нижестоящей инстанции.

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Областной суд 15 августа сохранил за депутатом гордумы Ильей Исайчуком статус зарегистрированного кандидата на выборах в новый состав думы. Об этом URA.RU сообщил сам Исайчук. «Я нахожусь в командировке в ДНР, с заседании суда участия не принимал. Мои юристы сообщили, что областной суд оставил решение Калининского райсуда без изменений», — сообщил Исайчук. Ранее Калининский райсуд Челябинска отказал кандидату в депутаты гордумы Челябинска, действующему депутату Калининского райсовета Илье Пермякову в снятии Исайчука с выборов. Пермяков не согласился с решением и обжаловал решение в областном суде. Однако последний подтвердил правомерность решения суда нижестоящей инстанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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