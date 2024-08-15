Замглавы МВД России Кубышко пожаловался на докучающих ему мошенников из Украины

15 августа 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Владимир Кубышко рассказал о звонках мошенников из Украины Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Заместителю министра внутренних дел РФ Владимиру Кубышко за день четыре раза звонили мошенники с Украины с целью вымогательства денег. Об этом замглавы МВД сообщил на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». «Я за вчера получил четыре таких звонка <…> Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил — это украинская туфта», — написали в ТАСС со ссылкой на слова Кубышко. Он подчеркнул, что такие случаи становятся все более частыми, особенно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ранее согласно информации от правоохранительных органов, мошенники, которые заставили певицу Ларису Долину перевести свои накопления на «безопасный счет», находятся на территории Украины. Злоумышленники обманули певицу Долину на 100 миллионов рублей и убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Москве. Подозреваемая в этом деле курьер утверждает, что сама стала жертвой мошенников, получив от Долиной пакет с деньгами, и не подозревала, что участвует в махинации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместителю министра внутренних дел РФ Владимиру Кубышко за день четыре раза звонили мошенники с Украины с целью вымогательства денег. Об этом замглавы МВД сообщил на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». «Я за вчера получил четыре таких звонка <…> Сидел в кабинете и готовился к выступлению — и получаю очередной звонок с одним и тем же предложением. Я проверил — это украинская туфта», — написали в ТАСС со ссылкой на слова Кубышко. Он подчеркнул, что такие случаи становятся все более частыми, особенно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ранее согласно информации от правоохранительных органов, мошенники, которые заставили певицу Ларису Долину перевести свои накопления на «безопасный счет», находятся на территории Украины. Злоумышленники обманули певицу Долину на 100 миллионов рублей и убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Москве. Подозреваемая в этом деле курьер утверждает, что сама стала жертвой мошенников, получив от Долиной пакет с деньгами, и не подозревала, что участвует в махинации.