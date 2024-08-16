Челябинский депутат Клеутин обещал возместить ущерб, причиненный ДТП

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Клеутин высказался на тему ДТП, в котором пострадал он сам с семьей и женщина, сидевшая за рулем второго автомобиля. Клеутин признал, что именно его машина выскочила на встречную полосу и пообещал возместить причиненных ущерб. Депутат принес извинения.
«На записи с камер видеонаблюдения видно, как моя машина выезжает на встречную полосу и сталкивается с другим автомобилем. Я не могу рассказать много об аварии, потому что в тот момент потерял сознание за рулем. Я готов возместить весь причиненный ущерб и оказать любую возможную помощь пострадавшим», — заявил Клеутин на официальной странице в соцсетях.
Во время происшествия депутат был трезв. По данным URA.RU, уголовное дело возбуждаться не будет. Полиция проведет расследование, чтобы выяснить, мог ли Клеутин предотвратить ДТП. В результате аварии женщина получила легкие телесные повреждения, ее состояние не вызывает опасений. Сам Клеутин был госпитализирован в городскую больницу №1 и находился в реанимации. Женщину доставили в РЖД-больницу.
ДТП произошло вечером 15 августа на перекрестке проспекта Ленина и улицы Российской в Челябинске. По предварительным данным, у Клеутина случился сердечный приступ за рулем, из-за чего он потерял контроль над автомобилем JAC. В ходе выезда на встречную полосу машина депутата столкнулась с Renault Kaptur.
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