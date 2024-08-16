Челябинка, пострадавшая в ДТП с депутатом Клеутиным, не получила серьезных травм

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской Фото: «ЧелябГЭТ»

Женщина-водитель, пострадавшая при ДТП с автомобилем, за рулем которого находился депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Клеутин, не получила серьезных травм. Предварительно, у нее зафиксированы ушиби и ссадины, рассказал URA.RU источник.

«В аварии травмы получили все участники. Женщину госпитализировали в РЖД-больницу, Клеутина — в горбольницу №1. И если депутат находится в реанимации, то женщина, предварительно, отделалась легкими ушибами», — рассказал источник.

То, что женщина серьезно не пострадала — большая удача для Клеутина. По данным URA.RU, в настоящее время оснований для возбуждения уголовного дела в его отношении не имеется, так как не зафиксировано причинение тяжкого вреда здоровью женщины. После выписки депутата могут привлечь к административной ответственности. При этом, перед этим необходимо разобраться в ситуации: мог Клеутин избежать ДТП или нет.

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской вечером 15 августа. Автомобиль JAC, в котором ехал Клеутин с семьей вылетел на встречную полосу и врезался в Renault Kaptur. По предварительным данным, у депутата в дороге случился сердечный приступ, и он потерял управление.