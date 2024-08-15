15 августа 2024

В выходные в ХМАО придут туманы и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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На города ХМАО опустится туман
На города ХМАО опустится туман Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в выходные — 17 и 18 августа — ожидаются грозы и туманы. Температура поднимется до 22 градусов тепла.

«Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.  Температура ночью +9,+14 °С, днем +17,+22 °С», — сообщило  агентству URA.RU Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее URA.RU писало, что в середине недели в ХМАО пришла непогода. Синоптики обещали сильный дождь, грозу и штормовой ветер.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в выходные — 17 и 18 августа — ожидаются грозы и туманы. Температура поднимется до 22 градусов тепла. «Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.  Температура ночью +9,+14 °С, днем +17,+22 °С», — сообщило  агентству URA.RU Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ранее URA.RU писало, что в середине недели в ХМАО пришла непогода. Синоптики обещали сильный дождь, грозу и штормовой ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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