В выходные в ХМАО придут туманы и грозы

На города ХМАО опустится туман
В Ханты-Мансийском автономном округе в выходные — 17 и 18 августа — ожидаются грозы и туманы. Температура поднимется до 22 градусов тепла.
«Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью +9,+14 °С, днем +17,+22 °С», — сообщило агентству URA.RU Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ранее URA.RU писало, что в середине недели в ХМАО пришла непогода. Синоптики обещали сильный дождь, грозу и штормовой ветер.
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