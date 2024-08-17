Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем Минобороны РФ

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Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны
Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны Фото:

Президент России Владимир Путин назначил замглавы Минобороны РФ Анну Цивилеву статс-секретарем. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов. 

«Назначить Цивилеву Анну статс-секретарем — заместителем Министра обороны РФ, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в указе президента. 

Ранее Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву — заместителями министра. Отмечалось, что она будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведение связанных с этим процессов на новый уровень.

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Президент России Владимир Путин назначил замглавы Минобороны РФ Анну Цивилеву статс-секретарем. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.  «Назначить Цивилеву Анну статс-секретарем — заместителем Министра обороны РФ, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в указе президента.  Ранее Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву — заместителями министра. Отмечалось, что она будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведение связанных с этим процессов на новый уровень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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