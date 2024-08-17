Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин назначил замглавы Минобороны РФ Анну Цивилеву статс-секретарем. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.
«Назначить Цивилеву Анну статс-секретарем — заместителем Министра обороны РФ, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в указе президента.
Ранее Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву — заместителями министра. Отмечалось, что она будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведение связанных с этим процессов на новый уровень.
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