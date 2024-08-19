В новой школе Академического зреет родительский бунт

Родители учеников школы №123 Екатеринбурга взбудоражены роспуском класса

19 августа 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

В школе основное внимание уделяется химико-биологическому направлению (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургской школе №123, открывшейся в Академическом районе в 2022 году, взбудоражены решением о расформировании 3 «В» класса. Руководство приняло такое решение после увольнения классного руководителя. Родители боятся, что это негативно скажется на образовательном процессе и психологическом состоянии детей. Обращения в районное управление образования остались без ответа, рассказала URA.RU участница инициативной группы. «После увольнения классного руководителя школа не предприняла шагов по поиску нового учителя, так как вакансии нет до сих пор на сайте учебного заведения. Вместо этого администрация решила расформировать класс, о чем нас уведомили 15 августа. На следующий день в школу были поданы 28 заявлений от родителей с просьбой о сохранении класса, однако директор их проигнорировала, и заявления даже не были зарегистрированы. Мы также обратились в отдел образования Ленинского района (у Академического пока нет собственного — прим. ред.), выражая опасения, что из-за нехватки времени проблема может остаться нерешенной перед началом учебного года», — поделилась собеседница. Родители утверждают, что их дети давно дружат и активно участвуют в школьной жизни, демонстрируя отличные результаты. Они не понимают причин, по которым было принято решение о расформировании именно их класса, и призывают органы образования помочь в поиске нового классного руководителя. Редакция URA.RU направила запрос в департамент образования Екатеринбурга. Там заявили, что в летний период в связи с отчислением детей из ОУ 123 в новую школу микрорайона была проведена работа по перекомплектованию классов. «Это связано тем, что в некоторых классах осталось детей по количеству ниже минимального комплектного. Вопрос комплектования классов относится к компетенции образовательной организации, и данная мера является необходимой. Всем родителям были направлены уведомления», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургской школе №123, открывшейся в Академическом районе в 2022 году, взбудоражены решением о расформировании 3 «В» класса. Руководство приняло такое решение после увольнения классного руководителя. Родители боятся, что это негативно скажется на образовательном процессе и психологическом состоянии детей. Обращения в районное управление образования остались без ответа, рассказала URA.RU участница инициативной группы. «После увольнения классного руководителя школа не предприняла шагов по поиску нового учителя, так как вакансии нет до сих пор на сайте учебного заведения. Вместо этого администрация решила расформировать класс, о чем нас уведомили 15 августа. На следующий день в школу были поданы 28 заявлений от родителей с просьбой о сохранении класса, однако директор их проигнорировала, и заявления даже не были зарегистрированы. Мы также обратились в отдел образования Ленинского района (у Академического пока нет собственного — прим. ред.), выражая опасения, что из-за нехватки времени проблема может остаться нерешенной перед началом учебного года», — поделилась собеседница. Родители утверждают, что их дети давно дружат и активно участвуют в школьной жизни, демонстрируя отличные результаты. Они не понимают причин, по которым было принято решение о расформировании именно их класса, и призывают органы образования помочь в поиске нового классного руководителя. Редакция URA.RU направила запрос в департамент образования Екатеринбурга. Там заявили, что в летний период в связи с отчислением детей из ОУ 123 в новую школу микрорайона была проведена работа по перекомплектованию классов. «Это связано тем, что в некоторых классах осталось детей по количеству ниже минимального комплектного. Вопрос комплектования классов относится к компетенции образовательной организации, и данная мера является необходимой. Всем родителям были направлены уведомления», — отметили в ведомстве.