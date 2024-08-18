18 августа 2024

Число кандидатов в мэры Озерска сократилось до шести

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Выборы 2024. Челябинск, голосование
После отбора конкурсной комиссии мэра выберут депутаты Озерска Фото:

Число претендентов на кресло мэра Озерска (Челябинская область) сократилось до шести. Как сообщили URA.RU в комиссии по отбору претендентов на пост мэра 19 августа, двое из восьми кандидатов взяли самоотвод.

«Заявление об отказе принимать участие в конкурсе на пост главы Озерского городского округа написал председатель городского собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Аналогичное заявление написал замдиректора муниципального предприятия коммунального хозяйства Антон Буренков», — сообщили в комиссии.

Кандидаты не стали участвовать в конкурсе несмотря на то, что они, как и другие шесть кандидатов, были допущены к участию в конкурсе. Конкурс состоится 20 августа.

Комиссия проведет собеседование с кандидатами и допустит к выборам не менее двух из них. Сами выборы главы состоятся 22 августа на сессии горсобрания.

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Число претендентов на кресло мэра Озерска (Челябинская область) сократилось до шести. Как сообщили URA.RU в комиссии по отбору претендентов на пост мэра 19 августа, двое из восьми кандидатов взяли самоотвод. «Заявление об отказе принимать участие в конкурсе на пост главы Озерского городского округа написал председатель городского собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Аналогичное заявление написал замдиректора муниципального предприятия коммунального хозяйства Антон Буренков», — сообщили в комиссии. Кандидаты не стали участвовать в конкурсе несмотря на то, что они, как и другие шесть кандидатов, были допущены к участию в конкурсе. Конкурс состоится 20 августа. Комиссия проведет собеседование с кандидатами и допустит к выборам не менее двух из них. Сами выборы главы состоятся 22 августа на сессии горсобрания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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