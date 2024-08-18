Число кандидатов в мэры Озерска сократилось до шести

19 августа 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

После отбора конкурсной комиссии мэра выберут депутаты Озерска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Число претендентов на кресло мэра Озерска (Челябинская область) сократилось до шести. Как сообщили URA.RU в комиссии по отбору претендентов на пост мэра 19 августа, двое из восьми кандидатов взяли самоотвод. «Заявление об отказе принимать участие в конкурсе на пост главы Озерского городского округа написал председатель городского собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Аналогичное заявление написал замдиректора муниципального предприятия коммунального хозяйства Антон Буренков», — сообщили в комиссии. Кандидаты не стали участвовать в конкурсе несмотря на то, что они, как и другие шесть кандидатов, были допущены к участию в конкурсе. Конкурс состоится 20 августа. Комиссия проведет собеседование с кандидатами и допустит к выборам не менее двух из них. Сами выборы главы состоятся 22 августа на сессии горсобрания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число претендентов на кресло мэра Озерска (Челябинская область) сократилось до шести. Как сообщили URA.RU в комиссии по отбору претендентов на пост мэра 19 августа, двое из восьми кандидатов взяли самоотвод. «Заявление об отказе принимать участие в конкурсе на пост главы Озерского городского округа написал председатель городского собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Аналогичное заявление написал замдиректора муниципального предприятия коммунального хозяйства Антон Буренков», — сообщили в комиссии. Кандидаты не стали участвовать в конкурсе несмотря на то, что они, как и другие шесть кандидатов, были допущены к участию в конкурсе. Конкурс состоится 20 августа. Комиссия проведет собеседование с кандидатами и допустит к выборам не менее двух из них. Сами выборы главы состоятся 22 августа на сессии горсобрания.