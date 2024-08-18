Число кандидатов в мэры Озерска сократилось до шести

Число претендентов на кресло мэра Озерска (Челябинская область) сократилось до шести. Как сообщили URA.RU в комиссии по отбору претендентов на пост мэра 19 августа, двое из восьми кандидатов взяли самоотвод.
«Заявление об отказе принимать участие в конкурсе на пост главы Озерского городского округа написал председатель городского собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Аналогичное заявление написал замдиректора муниципального предприятия коммунального хозяйства Антон Буренков», — сообщили в комиссии.
Кандидаты не стали участвовать в конкурсе несмотря на то, что они, как и другие шесть кандидатов, были допущены к участию в конкурсе. Конкурс состоится 20 августа.
Комиссия проведет собеседование с кандидатами и допустит к выборам не менее двух из них. Сами выборы главы состоятся 22 августа на сессии горсобрания.
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