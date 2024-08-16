Будущему мэру Озерска придется победить семерых соперников

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После отставки главы Евгения Щербакова Озерск стал городом будущего мэра
После отставки главы Евгения Щербакова Озерск стал городом будущего мэра Фото:

К конкурсу на пост главы Озерска (Челябинская область) комиссия допустила всех восьмерых кандидатов, подавших документы на участие в нем. Такая информация содержится в протоколе заседания конкурсной комиссии (имеется в распоряжении URA.RU).

«Признать зарегистрированными кандидатами и допустить к участию в конкурсе на должность главы Озерского городского округа Андрея Кузнеченкова, Максима Алушкина, Сергея Гергенрейдера, Михаила Терехина. Допустить к участию в конкурсе Антона Буренкова, Сергея Гринченко, Александра Бахметьева и Евгения Зайцева», — говорится в протоколе.

Большинство претендентов являются профессиональными управленцами. Это врио мэра, бывший спикер горсобрания Гергенрейдер, действующий спикер горсобрания Кузнеченков, заместитель главы Озерска Бахметьев и экс-замглавы Катав-Ивановского района Буренков.

Также в списке кандидатов — депутаты горсобрания Озерска. Зайцев — действующий депутат, а Алушкин был в предыдущем созыве.

Терехин является сотрудником ПО «Маяк». Гринченко работает парикмахером.

Первое заседание комиссии состоялось в режиме ВКС. Комиссия пришла к выводу, что документы, поданные на конкурс, соответствуют необходимым требованиям. Сам конкурс состоится 20 августа уже в очном формате. Кандидатам необходимо будет подтвердить знание законодательства, свои деловые качества и умение разбираться в проблемах города.

По итогам заседания комиссия выберет не менее двух наиболее подготовленных к работе мэром претендентов. Из них депутаты горсобрания на заседании 29 августа выберут мэра на будущую пятилетку.

Экс-глава Озерска Евгений Щербаков подал в отставку в конце мая. 30 мая депутаты горсобрания приняли ее.

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К конкурсу на пост главы Озерска (Челябинская область) комиссия допустила всех восьмерых кандидатов, подавших документы на участие в нем. Такая информация содержится в протоколе заседания конкурсной комиссии (имеется в распоряжении URA.RU). «Признать зарегистрированными кандидатами и допустить к участию в конкурсе на должность главы Озерского городского округа Андрея Кузнеченкова, Максима Алушкина, Сергея Гергенрейдера, Михаила Терехина. Допустить к участию в конкурсе Антона Буренкова, Сергея Гринченко, Александра Бахметьева и Евгения Зайцева», — говорится в протоколе. Большинство претендентов являются профессиональными управленцами. Это врио мэра, бывший спикер горсобрания Гергенрейдер, действующий спикер горсобрания Кузнеченков, заместитель главы Озерска Бахметьев и экс-замглавы Катав-Ивановского района Буренков. Также в списке кандидатов — депутаты горсобрания Озерска. Зайцев — действующий депутат, а Алушкин был в предыдущем созыве. Терехин является сотрудником ПО «Маяк». Гринченко работает парикмахером. Первое заседание комиссии состоялось в режиме ВКС. Комиссия пришла к выводу, что документы, поданные на конкурс, соответствуют необходимым требованиям. Сам конкурс состоится 20 августа уже в очном формате. Кандидатам необходимо будет подтвердить знание законодательства, свои деловые качества и умение разбираться в проблемах города. По итогам заседания комиссия выберет не менее двух наиболее подготовленных к работе мэром претендентов. Из них депутаты горсобрания на заседании 29 августа выберут мэра на будущую пятилетку. Экс-глава Озерска Евгений Щербаков подал в отставку в конце мая. 30 мая депутаты горсобрания приняли ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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