Будущему мэру Озерска придется победить семерых соперников

К конкурсу на пост главы Озерска (Челябинская область) комиссия допустила всех восьмерых кандидатов, подавших документы на участие в нем. Такая информация содержится в протоколе заседания конкурсной комиссии (имеется в распоряжении URA.RU).
«Признать зарегистрированными кандидатами и допустить к участию в конкурсе на должность главы Озерского городского округа Андрея Кузнеченкова, Максима Алушкина, Сергея Гергенрейдера, Михаила Терехина. Допустить к участию в конкурсе Антона Буренкова, Сергея Гринченко, Александра Бахметьева и Евгения Зайцева», — говорится в протоколе.
Большинство претендентов являются профессиональными управленцами. Это врио мэра, бывший спикер горсобрания Гергенрейдер, действующий спикер горсобрания Кузнеченков, заместитель главы Озерска Бахметьев и экс-замглавы Катав-Ивановского района Буренков.
Также в списке кандидатов — депутаты горсобрания Озерска. Зайцев — действующий депутат, а Алушкин был в предыдущем созыве.
Терехин является сотрудником ПО «Маяк». Гринченко работает парикмахером.
Первое заседание комиссии состоялось в режиме ВКС. Комиссия пришла к выводу, что документы, поданные на конкурс, соответствуют необходимым требованиям. Сам конкурс состоится 20 августа уже в очном формате. Кандидатам необходимо будет подтвердить знание законодательства, свои деловые качества и умение разбираться в проблемах города.
По итогам заседания комиссия выберет не менее двух наиболее подготовленных к работе мэром претендентов. Из них депутаты горсобрания на заседании 29 августа выберут мэра на будущую пятилетку.
Экс-глава Озерска Евгений Щербаков подал в отставку в конце мая. 30 мая депутаты горсобрания приняли ее.
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