В Пермском крае в 2024 году в четыре раза выросла заболеваемость коклюшем

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90% заболевших — дети и подростки
90% заболевших — дети и подростки Фото:

За семь месяцев 2024 года в Пермском крае зарегистрировано 604 случая коклюша. В аналогичном периоде прошло года было 210 случаев, говорится в приложениях к проекту закона о внесении поправок в бюджет региона на 2024-2026 годы. Документ размещен на портале заксобрания.

«За шесть месяцев 2024 года Пермский край занимает 15 ранговую позицию по заболеваемости коклюшем по РФ и 4-е место по ПФО. Показатель заболеваемости за 2023 год превышает уровень по РФ (17,65) и ПФО (17,08) в 1,3 раза. За 7 месяцев 2024 года в крае отмечается рост заболеваемости коклюшем, зарегистрировано 604 случая (7 месяцев 2023 года — 210 случаев)», — говорится в документах минздрава.

Почти 41% всех заболевших — школьники и подростки. В минздраве подчеркивают, что ситуация с ростом заболеваемости связана с угасанием прививочного иммунитета, который сохраняется в среднем около пяти лет. Прививки являются эффективной мерой профилактики, однако национальный календарь не предусматривает ревакцинации, а доступные вакцины можно применять только до 6 лет. Поэтому власти хотят закупить 15 тысяч доз вакцин против коклюша, которые возможно давать детям 6-7 лет. На эти цели в бюджете выделяется 41 млн рублей.

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За семь месяцев 2024 года в Пермском крае зарегистрировано 604 случая коклюша. В аналогичном периоде прошло года было 210 случаев, говорится в приложениях к проекту закона о внесении поправок в бюджет региона на 2024-2026 годы. Документ размещен на портале заксобрания. «За шесть месяцев 2024 года Пермский край занимает 15 ранговую позицию по заболеваемости коклюшем по РФ и 4-е место по ПФО. Показатель заболеваемости за 2023 год превышает уровень по РФ (17,65) и ПФО (17,08) в 1,3 раза. За 7 месяцев 2024 года в крае отмечается рост заболеваемости коклюшем, зарегистрировано 604 случая (7 месяцев 2023 года — 210 случаев)», — говорится в документах минздрава. Почти 41% всех заболевших — школьники и подростки. В минздраве подчеркивают, что ситуация с ростом заболеваемости связана с угасанием прививочного иммунитета, который сохраняется в среднем около пяти лет. Прививки являются эффективной мерой профилактики, однако национальный календарь не предусматривает ревакцинации, а доступные вакцины можно применять только до 6 лет. Поэтому власти хотят закупить 15 тысяч доз вакцин против коклюша, которые возможно давать детям 6-7 лет. На эти цели в бюджете выделяется 41 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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