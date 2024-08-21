Сапер Росгвардии: у ВСУ есть неуязвимый дрон

ВСУ бронируют дроны «Баба Яга», благодаря чему поразить их из стрелкового оружия становится практически невозможно. Об этом сообщил командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.
«И к тому же их [дроны „Баба Яга“] стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться», — рассказал командир инженерно-саперного взвода в беседе с РИА Новости. Этот дрон является модифицированной версией сельскохозяйственного беспилотника, дальность его полета увеличена с помощью ретрансляторов от FPV-дронов.
По словам Андрея, «Баба Яга» работает по заранее проставленным точкам, на которые она сбрасывает грузы. Командир подчеркнул, что такой дрон может нести до четырех противотанковых мин ТМ-62.
Ранее стало известно, что оператор FPV-дрона батальона «Алания» с позывным Джамбо сбивает своей «птицей» бронированные беспилотники. За три недели он сбил четыре таких дрона, хотя до первого случая уничтожения, Джамбо полагал, что «Баба Яга» неуязвима в воздухе. Об этом сообщает RT.
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