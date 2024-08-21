Сапер Росгвардии: у ВСУ есть неуязвимый дрон

21 августа 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Бронированная «Баба Яга» почти неуязвима для стрелкового оружия, сообщил командир взвода Росгвардии Андрей Фото: Станислав Красильников/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ бронируют дроны «Баба Яга», благодаря чему поразить их из стрелкового оружия становится практически невозможно. Об этом сообщил командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей. «И к тому же их [дроны „Баба Яга“] стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться», — рассказал командир инженерно-саперного взвода в беседе с РИА Новости. Этот дрон является модифицированной версией сельскохозяйственного беспилотника, дальность его полета увеличена с помощью ретрансляторов от FPV-дронов. По словам Андрея, «Баба Яга» работает по заранее проставленным точкам, на которые она сбрасывает грузы. Командир подчеркнул, что такой дрон может нести до четырех противотанковых мин ТМ-62. Ранее стало известно, что оператор FPV-дрона батальона «Алания» с позывным Джамбо сбивает своей «птицей» бронированные беспилотники. За три недели он сбил четыре таких дрона, хотя до первого случая уничтожения, Джамбо полагал, что «Баба Яга» неуязвима в воздухе. Об этом сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ бронируют дроны «Баба Яга», благодаря чему поразить их из стрелкового оружия становится практически невозможно. Об этом сообщил командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей. «И к тому же их [дроны „Баба Яга“] стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться», — рассказал командир инженерно-саперного взвода в беседе с РИА Новости. Этот дрон является модифицированной версией сельскохозяйственного беспилотника, дальность его полета увеличена с помощью ретрансляторов от FPV-дронов. По словам Андрея, «Баба Яга» работает по заранее проставленным точкам, на которые она сбрасывает грузы. Командир подчеркнул, что такой дрон может нести до четырех противотанковых мин ТМ-62. Ранее стало известно, что оператор FPV-дрона батальона «Алания» с позывным Джамбо сбивает своей «птицей» бронированные беспилотники. За три недели он сбил четыре таких дрона, хотя до первого случая уничтожения, Джамбо полагал, что «Баба Яга» неуязвима в воздухе. Об этом сообщает RT.