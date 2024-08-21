Сапер Росгвардии: у ВСУ есть неуязвимый дрон

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Бронированная «Баба Яга» почти неуязвима для стрелкового оружия, сообщил командир взвода Росгвардии Андрей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ бронируют дроны «Баба Яга», благодаря чему поразить их из стрелкового оружия становится практически невозможно. Об этом сообщил командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.

«И к тому же их [дроны „Баба Яга“] стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться», — рассказал командир инженерно-саперного взвода в беседе с РИА Новости. Этот дрон является модифицированной версией сельскохозяйственного беспилотника, дальность его полета увеличена с помощью ретрансляторов от FPV-дронов.

По словам Андрея, «Баба Яга» работает по заранее проставленным точкам, на которые она сбрасывает грузы. Командир подчеркнул, что такой дрон может нести до четырех противотанковых мин ТМ-62.

Ранее стало известно, что оператор FPV-дрона батальона «Алания» с позывным Джамбо сбивает своей «птицей» бронированные беспилотники. За три недели он сбил четыре таких дрона, хотя до первого случая уничтожения, Джамбо полагал, что «Баба Яга» неуязвима в воздухе. Об этом сообщает RT.

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ВСУ бронируют дроны «Баба Яга», благодаря чему поразить их из стрелкового оружия становится практически невозможно. Об этом сообщил командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей. «И к тому же их [дроны „Баба Яга“] стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться», — рассказал командир инженерно-саперного взвода в беседе с РИА Новости. Этот дрон является модифицированной версией сельскохозяйственного беспилотника, дальность его полета увеличена с помощью ретрансляторов от FPV-дронов. По словам Андрея, «Баба Яга» работает по заранее проставленным точкам, на которые она сбрасывает грузы. Командир подчеркнул, что такой дрон может нести до четырех противотанковых мин ТМ-62. Ранее стало известно, что оператор FPV-дрона батальона «Алания» с позывным Джамбо сбивает своей «птицей» бронированные беспилотники. За три недели он сбил четыре таких дрона, хотя до первого случая уничтожения, Джамбо полагал, что «Баба Яга» неуязвима в воздухе. Об этом сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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