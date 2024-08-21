В челябинском поселке, где перевели школьников на дистант, сделают дорогу

21 августа 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Подрядчик обещал сделать дорогу к 1 сентября, так что школьники сядут за парты Фото: Илья Московец © URA.RU Подрядчик сделает все возможное для ремонта щебеночной дороги к поселку Амурский Брединского района Челябинской области до 1 сентября, где школьников отправили на дистант из-за отсутствия проезда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Министерством выдано задание подрядным организациям в срок до 30 августа провести дополнительные работы на щебеночных дорогах, особое внимание уделить дорогам, по которым производятся перевозки детей к образовательным учреждениям. Ситуация с проездом в поселке Амурский находится на контроле, здесь также будут проводиться все необходимые работы по обеспечению безопасного проезда», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что сейчас в регионе в целом сложилась непростая ситуация на дорогах с щебеночным покрытием. Состояние щебеночных дорог осложнили погодные условия. В результате продолжительных дождей происходит перенасыщение земли влагой, снижается несущая способность поверхности дорог, что приводит к образованию колейности, выходу щебня крупной фракции на поверхность. Все это создает трудности для проезда транспорта. Подрядчики делают профилировку щебеночных дорог, но это дает лишь временный эффект. Школьников поселка Амурский за 10 дней до начала очередного учебного года отправили на дистант из-за плохого состояния дороги. По данным местных жителей, в селе живут 19 учеников, которым нужно попасть в школу в соседнем поселке за 12 километров от дома. Обновлено в 16:34 Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минобразования, дети из поселка Амурского обучаются в школе поселка Калининского, куда доставляются на школьном автобусе. По информации миндортранса региона на участке щебеночной дороги по маршруту перевозки детей к школе проводятся дополнительные работы. Министерством выдано задание подрядным организациям завершить работы в срок до 30 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подрядчик сделает все возможное для ремонта щебеночной дороги к поселку Амурский Брединского района Челябинской области до 1 сентября, где школьников отправили на дистант из-за отсутствия проезда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Министерством выдано задание подрядным организациям в срок до 30 августа провести дополнительные работы на щебеночных дорогах, особое внимание уделить дорогам, по которым производятся перевозки детей к образовательным учреждениям. Ситуация с проездом в поселке Амурский находится на контроле, здесь также будут проводиться все необходимые работы по обеспечению безопасного проезда», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что сейчас в регионе в целом сложилась непростая ситуация на дорогах с щебеночным покрытием. Состояние щебеночных дорог осложнили погодные условия. В результате продолжительных дождей происходит перенасыщение земли влагой, снижается несущая способность поверхности дорог, что приводит к образованию колейности, выходу щебня крупной фракции на поверхность. Все это создает трудности для проезда транспорта. Подрядчики делают профилировку щебеночных дорог, но это дает лишь временный эффект. Школьников поселка Амурский за 10 дней до начала очередного учебного года отправили на дистант из-за плохого состояния дороги. По данным местных жителей, в селе живут 19 учеников, которым нужно попасть в школу в соседнем поселке за 12 километров от дома. Обновлено в 16:34 Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минобразования, дети из поселка Амурского обучаются в школе поселка Калининского, куда доставляются на школьном автобусе. По информации миндортранса региона на участке щебеночной дороги по маршруту перевозки детей к школе проводятся дополнительные работы. Министерством выдано задание подрядным организациям завершить работы в срок до 30 августа.