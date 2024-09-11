Импортер китайских кроватей в Челябинске отсудил деньги у двух таможен

Импортировавшая китайские кровати для тяжелобольных компания «Аерти» выиграла суд с таможнями из Челябинска и Владивостока. Как следует из материалов арбитражного дела, спор возник вокруг 162 боковых торцов кровати.
«Заявленные требования удовлетворить. Обязать Владивостокскую таможню, Челябинскую таможню устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО „Аерти“ с учетом обстоятельств, установленных решением суда по настоящему делу», — отмечено в судебном решении.
В августе фирма договорилась с китайским партнером на поставку 162 медицинских кроватей, торцов к ним, устройств для подтягивания и наматрасников. Товар на 320 тысяч китайских юаней был задекларирован и ввезен в страну. Однако дальневосточная таможня выразила сомнение в низкой стоимости одной из позиций. По данным ведомства, договорная цена торцов от реальной была занижена на сумму до 93,7%. Установить данное обстоятельство ведомству помогли информационные системы, сравнивающие оценку однородных товаров. На основе расчетов таможни Владивостока служба в Челябинске удержала доначисленный платеж из внесенного залога. Разница составила 81 тысячу рублей.
Суд с данными действиями не согласился. В решении он отметил, что факт низкой цены сам по себе не является признаком ее недостоверности. Таможня нарушила принцип иерархии при расчете таможенной стоимости поставки. Установлено шесть способов ее определения, причем к последующему надо переходить, если невозможно применить предыдущие. Однако таможня сразу перешла к третьему. При этом ведомство в ходе заседаний не стало показывать, как определила цену с помощью информсистемы.
«Челябинская таможня лишь уведомила участника внешнеэкономической деятельности о факте зачета денежного залога в счет уплаты таможенных платежей, являясь при этом таможней взыскания. Через личный кабинет таможня взыскания направляет уведомление о взыскании таможенных платежей за счет денежного залога», — заявили URA.RU в челябинской таможне.
При подготовке материала URA.RU направило запросы другим участникам арбитражного процесса. К моменту публикации ответы не поступили.
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