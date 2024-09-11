11 сентября 2024

В Челябинской области ночные температуры упадут ниже нуля

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
© Служба новостей «URA.RU»
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В отдельных районах Челябинской области температура опустится до минус двух градусов Фото:

В Челябинской области в ночь на 13 сентября температура воздуха опустится до минус двух градусов. О штормовом предупреждении URA.RU сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

«Ночью 13 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов. Причиной стало влияние блокирующего антициклона», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

Ночью и утром также ожидаются туманы. Днем в регионе будет от 17 до 22 градусов тепла с небольшой облачностью. Ожидаются порывы ветра на юге до десяти метров в секунду, по региону — от одного до шести метров в секунду.

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В Челябинской области в ночь на 13 сентября температура воздуха опустится до минус двух градусов. О штормовом предупреждении URA.RU сообщили в Челябинском гидрометеоцентре. «Ночью 13 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов. Причиной стало влияние блокирующего антициклона», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Ночью и утром также ожидаются туманы. Днем в регионе будет от 17 до 22 градусов тепла с небольшой облачностью. Ожидаются порывы ветра на юге до десяти метров в секунду, по региону — от одного до шести метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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