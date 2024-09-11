В Челябинской области ночные температуры упадут ниже нуля

В Челябинской области в ночь на 13 сентября температура воздуха опустится до минус двух градусов. О штормовом предупреждении URA.RU сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.
«Ночью 13 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов. Причиной стало влияние блокирующего антициклона», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
Ночью и утром также ожидаются туманы. Днем в регионе будет от 17 до 22 градусов тепла с небольшой облачностью. Ожидаются порывы ветра на юге до десяти метров в секунду, по региону — от одного до шести метров в секунду.
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