В Челябинской области отобрали овощи для поиска в них ГМО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На анализ взяли образцы восьми сельхозкультур
На анализ взяли образцы восьми сельхозкультур Фото:

В Челябинской области сделали отбор проб овощей для выявления генетически модифицированных организмов (ГМО). Как URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, для исследований взяли картофель, морковь, свеклу, кукурузу и другие продукты.

«Во время обследования отбирались пробы выращиваемого фермерскими хозяйствами и сельхозпредприятиями картофеля, моркови, свеклы, кукурузы, ячменя, третикале, гороха, рапса на предмет выявления в продукции ГМО. В общей сложности было проконтролировано более одной тысячи га», — отметили в Россельхознадзоре.

Пробы прошли исследование в челябинском филиале учреждения «ВНИИЗЖ». ГМО в образцах не обнаружены. Продукция отбиралась в Сосновском, Октябрьском, Аргаяшском, Троицком и Красноармейском районах.

В офисе надзорного ведомства уточнили, что внесением в ДНК растений и микроорганизмов изменений улучшают их свойства или придают новые характеристики.

Потенциально ГМО в овощах могут нести риск здоровью человека, поскольку долгосрочные эффекты на организм до конца не изучены. Изменения в генетическом коде могут привести к аллергическим реакциям или потере питательных веществ. Распространение ГМО может негативно сказаться на биоразнообразии и экосистемах, изменяя естественный баланс в природе.

Специалисты обследовали площадь в тысячу га
Специалисты обследовали площадь в тысячу га
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В Челябинской области сделали отбор проб овощей для выявления генетически модифицированных организмов (ГМО). Как URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, для исследований взяли картофель, морковь, свеклу, кукурузу и другие продукты. «Во время обследования отбирались пробы выращиваемого фермерскими хозяйствами и сельхозпредприятиями картофеля, моркови, свеклы, кукурузы, ячменя, третикале, гороха, рапса на предмет выявления в продукции ГМО. В общей сложности было проконтролировано более одной тысячи га», — отметили в Россельхознадзоре. Пробы прошли исследование в челябинском филиале учреждения «ВНИИЗЖ». ГМО в образцах не обнаружены. Продукция отбиралась в Сосновском, Октябрьском, Аргаяшском, Троицком и Красноармейском районах. В офисе надзорного ведомства уточнили, что внесением в ДНК растений и микроорганизмов изменений улучшают их свойства или придают новые характеристики. Потенциально ГМО в овощах могут нести риск здоровью человека, поскольку долгосрочные эффекты на организм до конца не изучены. Изменения в генетическом коде могут привести к аллергическим реакциям или потере питательных веществ. Распространение ГМО может негативно сказаться на биоразнообразии и экосистемах, изменяя естественный баланс в природе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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