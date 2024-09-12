В Челябинской области сделали отбор проб овощей для выявления генетически модифицированных организмов (ГМО). Как URA.RU заявили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, для исследований взяли картофель, морковь, свеклу, кукурузу и другие продукты.
«Во время обследования отбирались пробы выращиваемого фермерскими хозяйствами и сельхозпредприятиями картофеля, моркови, свеклы, кукурузы, ячменя, третикале, гороха, рапса на предмет выявления в продукции ГМО. В общей сложности было проконтролировано более одной тысячи га», — отметили в Россельхознадзоре.
Пробы прошли исследование в челябинском филиале учреждения «ВНИИЗЖ». ГМО в образцах не обнаружены. Продукция отбиралась в Сосновском, Октябрьском, Аргаяшском, Троицком и Красноармейском районах.
В офисе надзорного ведомства уточнили, что внесением в ДНК растений и микроорганизмов изменений улучшают их свойства или придают новые характеристики.
Потенциально ГМО в овощах могут нести риск здоровью человека, поскольку долгосрочные эффекты на организм до конца не изучены. Изменения в генетическом коде могут привести к аллергическим реакциям или потере питательных веществ. Распространение ГМО может негативно сказаться на биоразнообразии и экосистемах, изменяя естественный баланс в природе.
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